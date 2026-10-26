Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

ABD ile Meksika sınırında daha önce bir duvara tırmanırken kameraya yakalanan beyaz renkli, uzun kuyruklu gizemli yaratık yeniden gündeme geldi. Tavuk, horoz ve tavşanları kaçırmasıyla ilişkilendirilen canlı hakkında konuşan UFO araştırmacısı Jaime Maussan, yaratığın başka bir boyuttan gelmiş olabileceğini söyledi. Yetkililer ise bölgede hayvanlara yönelik saldırılarla ilgili resmi ihbar bulunmadığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DUVARA TIRMANIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinin karşısında bulunan Meksika'nın Juárez Vadisi'nde kameraya yakalanan gizemli yaratık, yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

17 Ekim'de paylaşılan görüntülerde, beyaz renkli, tüysüz ve uzun kuyruklu canlının büyük bir tuğla duvara tırmandığı görülmüştü.

Görüntüleri inceleyen araştırmacılar, yaratığın başından kuyruğuna kadar yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda olduğunu, kuyruğunun ise 90 santimetreyi bulduğunu belirtti.

TAVUK, HOROZ VE TAVŞANLARIN KAYBOLMASIYLA GÜNDEME GELDİ

Bölgede tavuk, horoz ve tavşanların kaybolması üzerine gizemli yaratık dikkatleri üzerine çekti.

UFO araştırmacısı Jaime Maussan, bir çocuğun yaratığın tavuğu başından yakalayarak ağaca tırmandığını gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine bölgeye hareket sensörlü kameralar yerleştiren araştırma ekibi, gizemli canlıyı görüntüledi.

"BU BİR YIRTICI, AMA DÜNYA DIŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUM"

Canlının bilinen hayvan türlerinden farklı özellikler taşıdığını savunan Maussan, yaratığın kökenine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu bir yırtıcı. Dünya dışı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey." diyen Maussan, yaratığın başka bir boyuttan Dünya'ya geçmiş olabileceğini ileri sürdü.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Juárez Sivil Koruma yetkilileri, bölgede tehlikeli bir yaratığın saldırılarına ilişkin herhangi bir resmi ihbar almadıklarını açıkladı.

ABD tarafındaki yetkililer de çiftlik hayvanlarının öldürülmesi veya olağan dışı bir canlıyla karşılaşılması konusunda kendilerine bildirim ulaşmadığını belirtti.

Gizemli canlının hangi hayvan türüne ait olduğu henüz belirlenemezken, başka bir boyuttan geldiği yönündeki açıklamalar bilimsel olarak doğrulanmadı.