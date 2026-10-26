Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi - Son Dakika
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Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

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Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
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ABD-Meksika sınırında daha önce bir duvara tırmanırken kameraya yakalanan beyaz renkli, uzun kuyruklu gizemli yaratık bu kez fotokapan tarafından görüntülendi. Tavuk, horoz ve tavşanların kaybolmasıyla ilişkilendirilen canlı hakkında konuşan UFO araştırmacısı Jaime Maussan, yaratığın başka bir boyuttan gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer, bölgede herhangi bir saldırı ihbarı bulunmadığını açıklarken, gizemli canlının hangi türe ait olduğu henüz belirlenemedi.

ABD ile Meksika sınırında daha önce bir duvara tırmanırken kameraya yakalanan beyaz renkli, uzun kuyruklu gizemli yaratık yeniden gündeme geldi. Tavuk, horoz ve tavşanları kaçırmasıyla ilişkilendirilen canlı hakkında konuşan UFO araştırmacısı Jaime Maussan, yaratığın başka bir boyuttan gelmiş olabileceğini söyledi. Yetkililer ise bölgede hayvanlara yönelik saldırılarla ilgili resmi ihbar bulunmadığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DUVARA TIRMANIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinin karşısında bulunan Meksika'nın Juárez Vadisi'nde kameraya yakalanan gizemli yaratık, yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

17 Ekim'de paylaşılan görüntülerde, beyaz renkli, tüysüz ve uzun kuyruklu canlının büyük bir tuğla duvara tırmandığı görülmüştü.

Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Görüntüleri inceleyen araştırmacılar, yaratığın başından kuyruğuna kadar yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda olduğunu, kuyruğunun ise 90 santimetreyi bulduğunu belirtti.

TAVUK, HOROZ VE TAVŞANLARIN KAYBOLMASIYLA GÜNDEME GELDİ

Bölgede tavuk, horoz ve tavşanların kaybolması üzerine gizemli yaratık dikkatleri üzerine çekti.

UFO araştırmacısı Jaime Maussan, bir çocuğun yaratığın tavuğu başından yakalayarak ağaca tırmandığını gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine bölgeye hareket sensörlü kameralar yerleştiren araştırma ekibi, gizemli canlıyı görüntüledi.

Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

"BU BİR YIRTICI, AMA DÜNYA DIŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUM"

Canlının bilinen hayvan türlerinden farklı özellikler taşıdığını savunan Maussan, yaratığın kökenine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu bir yırtıcı. Dünya dışı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey." diyen Maussan, yaratığın başka bir boyuttan Dünya'ya geçmiş olabileceğini ileri sürdü.

Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Juárez Sivil Koruma yetkilileri, bölgede tehlikeli bir yaratığın saldırılarına ilişkin herhangi bir resmi ihbar almadıklarını açıkladı.

ABD tarafındaki yetkililer de çiftlik hayvanlarının öldürülmesi veya olağan dışı bir canlıyla karşılaşılması konusunda kendilerine bildirim ulaşmadığını belirtti.

Gizemli canlının hangi hayvan türüne ait olduğu henüz belirlenemezken, başka bir boyuttan geldiği yönündeki açıklamalar bilimsel olarak doğrulanmadı.

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    Yorumlar (3)

  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Netanyahu lan bu ! 3 0 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    uyuz olup tüğleri dökülmüş ve zayıflamıs bir güney amerika porsuğu bu. 0 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    fare mutasyon geçirmiş antibiotik verdik mi düzelir 0 0 Yanıtla
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