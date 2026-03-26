Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

26.03.2026 07:17
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 27. gün karşılıklı saldırılarla başladı. ABD-İsrail saldırılarında, İran'da Basra Körfezi'ndeki Fars eyaletine bağlı Lamerd Havalimanı vuruldu. İran Devrim Muhafızları ise ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracını imha ettiğini duyurdu. F-15, F-16, F-18 ve F-35 tipi 7 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı ifade edildi.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş ateşkes iddialarının gölgesinde 27. gününe girdi. Karşılıklı açıklamalar zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden olurken bugün vurulan hedefler ise gerilimi iyiden iyiye tırmandırdı.

ABD-İSRAİL LAMERD HAVALİMANI'NI VURDU

İran'da Basra Körfezi'ndeki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki havalimanı ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.

PİSTTE AĞIR HASAR VAR

İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, Lamerd Kaymakamı Ali Alizade konuya ilişkin açıklama yaptı. Alizade, "ABD-İsrail saldırılarında Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı pistinin bir kısmı vuruldu." bilgisini verdi. İranlı yetkili, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

GECE YARISI PATLAMA SESLERİ

Öte yandan gece saatlerinde Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da da art arda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İRAN 202 ASKERİ HAVA ARACINI İMHA ETTİ

Öte yandan ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Şu ana kadar MQ-9, Hermes 900, Hermes 450, Orbiter-4 ve Lucas tipi 131 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi.

7 SAVAŞ UÇAĞI HEDEF ALINDI

Seyir füzelerinden AGM-158 JASSM ve Tomahawk tipi 56 füzenin vurulduğu belirtilirken, F-15, F-16, F-18 ve F-35 tipi 7 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı ileri sürüldü. Yakıt ikmal uçaklarından KC-135 tipi 7 uçağın ve 1 helikopterin de hedef alınan askeri unsurlar arasında olduğu iddia edildi. ABD ve İsrail tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

