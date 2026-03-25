Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yargılanan Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen genç futbolcu, İstanbul'da görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Baltacı, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğunu beyan etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Baltacı, iddianamede yer alan tarihlerde U19 takımında olduğunu ve A takım oyuncularıyla iletişim kurmadığını söyledi. O dönem yalnızca yasal bir sitede iki maça bahis oynadığını belirten futbolcu, herhangi bir kazanç elde etmediğini ifade etti.

"ŞİKE ANLAŞMASI YAPMADIM"

Genç stoper, hiçbir şekilde şike anlaşması yapmadığını, mesaj içeriklerinin olağan futbol sohbetleri olduğunu ve hesabına herhangi bir para girişi olmadığını vurguladı. Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan Baltacı, savunmasının ardından tahliye edildi. Genç oyuncu, beraatini talep etti.