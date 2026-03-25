Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yargılanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı çıktı. Baltacı, duruşmada aylık gelirinin 1.5 milyon lira olduğunu beyan etti ve suçlamaları reddetti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen genç futbolcu, İstanbul'da görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Baltacı, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğunu beyan etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Baltacı, iddianamede yer alan tarihlerde U19 takımında olduğunu ve A takım oyuncularıyla iletişim kurmadığını söyledi. O dönem yalnızca yasal bir sitede iki maça bahis oynadığını belirten futbolcu, herhangi bir kazanç elde etmediğini ifade etti.

"ŞİKE ANLAŞMASI YAPMADIM"

Genç stoper, hiçbir şekilde şike anlaşması yapmadığını, mesaj içeriklerinin olağan futbol sohbetleri olduğunu ve hesabına herhangi bir para girişi olmadığını vurguladı. Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan Baltacı, savunmasının ardından tahliye edildi. Genç oyuncu, beraatini talep etti.

Metehan Baltacı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:32:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.