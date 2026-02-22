Kavak Yelleri\'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Fenomen gençlik dizisi Kavak Yelleri'nin senaristi Yiğit Güralp, projeyi neden bıraktığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ASLI VE EFE AŞKI MİDEMİ BULUNCA DİZİYİ BIRAKTIM"

Güralp, dizinin ana karakterleri Efe ve Aslı arasındaki aşkın hikayeye zorla dahil edildiğini belirterek, "Bu aşk midemi bulandırdığı için bıraktım. Ben olsaydım öyle bir ilişki yaşanmazdı ancak yapımcı ve kanal reyting kaygısıyla bu konuda baskı yaptı," dedi.

Kendi yazdığı bölümlerden sonra reytinglerin bir daha aynı seviyeye ulaşmadığını iddia eden ünlü senarist, ticari beklentilerin hikaye bütünlüğünün önüne geçmesine tepki göstererek görevinden ayrıldığını ifade etti. Güralp'in bu çıkışı, dizinin hayranları arasında yıllar sonra yeniden büyük bir tartışma başlattı.