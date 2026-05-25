Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

25.05.2026 11:58
20 ildeki operasyonda 59 kişi tutuklandı, toplamda 11.4 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Antalya'da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu belirlenirken, banka hesapları ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ilde 189 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 ilde eş zamanlı operasyon

Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, toplam 189 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 121 şüpheli gözaltına alınırken, 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerlik görevinde, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerini organize şekilde yürüttükleri, Antalya'da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlendi.

59 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 138 şüpheliden 28'i serbest bırakıldı. 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 59 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

