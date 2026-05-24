İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı

24.05.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran Milli Takımı'nın kamp yeri, ABD'den Meksika'ya alındı.

İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampının, ABD'den Meksika'ya alındığı duyuruldu.

İRAN'IN KAMP YERİ DEĞİŞTİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre FIFA, milli takım kampının ABD'den Meksika'ya taşınması talebini onayladı. Kamp, Pasifik Okyanusu kıyısında ve Meksika ile ABD sınırında bulunan Tijuana'da düzenlenecek.

İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı

''TALEP ONAYLANDI''

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, İran milli takımının kampının ABD'den Meksika'ya taşınmasıyla ilgili olarak "Dünya Kupası'na katılan takımların kamplarının FIFA tarafından onaylanması gerekiyor ve şükürler olsun ki, aldığımız taleplerin yanı sıra İstanbul'da FIFA yetkilileri ve Dünya Kupası organizatörleriyle yapılan toplantılar ve dün FIFA Genel Sekreteri ile yaptığımız web semineri göz önünde bulundurularak, kampın ABD'den Meksika'ya taşınması talebi onaylandı." açıklamasını yaptı.

İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı

İRAN MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ANTALYA KAMPI SÜRÜYOR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı

HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak. Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.

Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi

15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:21:05. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.