Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

24.05.2026 16:06
CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye gerilimi sonrası açıklama yapan Özgür Özel’in sözleri dikkat çekti. Polis müdahalesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, bina önünde yaptığı “Biz CHP’ye yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor" açıklamasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

CHP Genel Merkezi’nde gün boyu süren tahliye gerilimi ve polis müdahalesinin ardından Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararı sonrası polis ekiplerinin parti binasına girmesiyle CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özel’in sözleri, Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olarak yorumlandı.

POLİS MÜDAHALESİ SONRASI GENEL MERKEZDEN AYRILDI

Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede ve yüksek tansiyon akşam saatlerinde daha da büyüdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verilen tahliye talimatı sonrası polis ekipleri bina içerisine girerken, bahçede ve genel merkezde bulunan partililere biber gazıyla müdahale edildi.

Yaşananların ardından mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, çok sayıda milletvekiliyle birlikte genel merkezden ayrıldı.

“BİZ CHP’YE YAKIŞANI YAPIYORUZ”

Parti binası önünde açıklama yapan Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, “Biz CHP’ye yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Geri almak üzere çıkıyoruz” dedi. Özel’in bu sözleri, mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkan yetkisini alan Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olarak değerlendirildi.

“BABA OCAĞINI GERİ ALACAĞIZ”

Oldukça üzgün olduğu gözlenen Özel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde bu iktidar ve işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler.”

Özel ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyeceğini açıkladı.

TEBLİGATI YIRTTI

Özgür Özel’in genel merkezden ayrılmadan önce kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını aldığı ve ardından sayfaları yırttığı görüldü. Kızgın olduğu gözlenen Özel’in, “Bunun için yıktılar baba ocağını” dediği öğrenildi.

CHP’DE GERİLİM ZİRVEYE ÇIKTI

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, genel merkez önündeki arbede, polis müdahalesi, tahliye girişimi ve karşılıklı sert açıklamalarla şimdiye kadarki en kritik aşamasına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararının uygulanmasını savunurken, Özgür Özel ve mevcut yönetim yaşananları “siyasi operasyon” ve “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendiriyor. Ankara’da siyasi tansiyon yükselirken, gözler CHP’de yaşanacak yeni gelişmelere çevrildi.

16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
