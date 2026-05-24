Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

CHP Genel Merkezi’nde gün boyu süren tahliye gerilimi ve polis müdahalesinin ardından Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararı sonrası polis ekiplerinin parti binasına girmesiyle CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özel’in sözleri, Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olarak yorumlandı.

POLİS MÜDAHALESİ SONRASI GENEL MERKEZDEN AYRILDI

Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede ve yüksek tansiyon akşam saatlerinde daha da büyüdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verilen tahliye talimatı sonrası polis ekipleri bina içerisine girerken, bahçede ve genel merkezde bulunan partililere biber gazıyla müdahale edildi.

Yaşananların ardından mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, çok sayıda milletvekiliyle birlikte genel merkezden ayrıldı.

“BİZ CHP’YE YAKIŞANI YAPIYORUZ”

Parti binası önünde açıklama yapan Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, “Biz CHP’ye yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Geri almak üzere çıkıyoruz” dedi. Özel’in bu sözleri, mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkan yetkisini alan Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olarak değerlendirildi.

“BABA OCAĞINI GERİ ALACAĞIZ”

Oldukça üzgün olduğu gözlenen Özel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde bu iktidar ve işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler.”

Özel ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyeceğini açıkladı.

TEBLİGATI YIRTTI

Özgür Özel’in genel merkezden ayrılmadan önce kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını aldığı ve ardından sayfaları yırttığı görüldü. Kızgın olduğu gözlenen Özel’in, “Bunun için yıktılar baba ocağını” dediği öğrenildi.

CHP’DE GERİLİM ZİRVEYE ÇIKTI

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, genel merkez önündeki arbede, polis müdahalesi, tahliye girişimi ve karşılıklı sert açıklamalarla şimdiye kadarki en kritik aşamasına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararının uygulanmasını savunurken, Özgür Özel ve mevcut yönetim yaşananları “siyasi operasyon” ve “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendiriyor. Ankara’da siyasi tansiyon yükselirken, gözler CHP’de yaşanacak yeni gelişmelere çevrildi.