CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığına iade edilmesinin ardından Ankara’da hareketli saatler yaşandı.

CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için verilen talimat sonrası polis ekipleri parti binasına müdahalede bulundu. Gün boyunca genel merkez çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, partililer ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

ARACINI KALABALIĞA SÜRDÜ

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa TOMA ile gazlı müdahalede bulunulmasının ardından bölgede panik yaşandı. Yaşanan kargaşa sırasında siyah bir aracın, trafiği kapatan yayaların üzerine doğru hızla ilerlediği belirtildi.

BİR KADINA ÇARPIP KAÇTI

Görgü tanıklarının aktardığına göre araç, kalabalığın arasındaki bir kadına çarptıktan sonra durmadan olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın ardından çevrede büyük panik yaşanırken, yaralanan kadının durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

OLAY YERİNDE GERGİNLİK DEVAM ETTİ

Araç olayının ardından CHP Genel Merkezi önündeki tansiyon daha da yükseldi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, kalabalığın uzun süre dağılmadığı görüldü.