CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

24.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan tahliye gerilimi sırasında korku dolu anlar yaşandı. TOMA’nın gazlı müdahalesinin ardından siyah bir araç kalabalığın arasına hızla dalarak bir kadına çarpıp olay yerinden kaçtı.

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığına iade edilmesinin ardından Ankara’da hareketli saatler yaşandı.

CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için verilen talimat sonrası polis ekipleri parti binasına müdahalede bulundu. Gün boyunca genel merkez çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, partililer ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

ARACINI KALABALIĞA SÜRDÜ

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa TOMA ile gazlı müdahalede bulunulmasının ardından bölgede panik yaşandı. Yaşanan kargaşa sırasında siyah bir aracın, trafiği kapatan yayaların üzerine doğru hızla ilerlediği belirtildi.

BİR KADINA ÇARPIP KAÇTI

Görgü tanıklarının aktardığına göre araç, kalabalığın arasındaki bir kadına çarptıktan sonra durmadan olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın ardından çevrede büyük panik yaşanırken, yaralanan kadının durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

OLAY YERİNDE GERGİNLİK DEVAM ETTİ

Araç olayının ardından CHP Genel Merkezi önündeki tansiyon daha da yükseldi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, kalabalığın uzun süre dağılmadığı görüldü.

3. Sayfa, Politika, Siyaset, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Özay Ahmet Özay:
    Gelin arabasına musallat olan uhucular gibi ablam 1 2 Yanıtla
  • Yasin gürel Yasin gürel:
    Videoyu izlemeden haber başlığımı attınız. Karın arabanın önüne atmış kendini. Adamda durmamış kaçmış. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:47:29. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.