Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

24.05.2026 16:23
CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi sırasında yaşanan gerginlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahliye tebligatı ulaştırıldı. Tebligatı yırtan Özel, parti binası önünde yaptığı açıklamada CHP’nin artık “sokakta ve meydanlarda” olacağını söyledi. Ardından Meclis’e yürüyüş başlatan Özel, yol boyunca kendisine destek veren vatandaşları selamlarken, trafikte karşılaştığı gelin ve damadın yanına giderek tebrik etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara'da yükselen tansiyon, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesiyle zirveye çıktı. Yoğun biber gazı eşliğinde parti binasına girildi, kapılar kırıldı. Müdahale esnasında parti binasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırttı.

Parti binasının bahçesinde kameralar karşısına geçen Özel, "İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Meclis'e yürüyoruz. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın" ifadelerini kullandı.

GELİN VE DAMADI SELAMLADI 

Özgür Özel, Meclis'e yürüyüşü esnasında trafikte kendisine korna çalarak destek verenleri selamladı. Özel, yürüyüşü esnasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına giderek onları selamladı. 

16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP'yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:27
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
