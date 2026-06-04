"Taşacak Bu Deniz" setinden aşk üçgeni çıktı - Son Dakika
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"Taşacak Bu Deniz" setinden aşk üçgeni çıktı

"Taşacak Bu Deniz" setinden aşk üçgeni çıktı
04.06.2026 01:06
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Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğindeki samimi dansları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu görüntülerin ardından, Öner'in aniden ayrıldığı eski nişanlısı Livanur Aydın daha fazla sessiz kalamayarak ihanet iddialarını doğrulayan sitem dolu bir açıklama yayınladı. Aydın, "Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi" sözleriyle eski nişanlısına göndermede bulundu.

Taşacak Bu Deniz" dizisinin başrolleri Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın dün gece düzenlenen sezon finali yemeğinde gece boyunca birlikte dans etmesi, uzun süredir kulislerde konuşulan "set aşkı" iddialarını yeniden alevlendirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan eğlence görüntülerinin ardından gözler, Ali Öner'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski nişanlısı Livanur Aydın'a çevrildi.

ANİDEN YÜZÜKLERİ ATMIŞLARDI

Oyuncu Ali Öner ile Livanur Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Ancak evlilik hazırlığı yapan çift, ani bir kararla yollarını ayırmış ve bu şok ayrılığın arkasında Ali Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yaşadığı set yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU: ŞÜPHELER EN BAŞINDAN BERİ BENİM GERÇEKLİĞİMDİ

Dün geceki samimi görüntülerin ardından Livanur Aydın, kendisine ve ailesine gelen yoğun mesajlar üzerine kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak sessizliğini bozdu.

Haberlerde ve sosyal medya yorumlarında adının hala bu olaylarla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Livanur Aydın, eski nişanlısının ihanetine doğrudan gönderme yapan şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok, aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda."

"HAYAT DEVAM EDİYOR..."

Yaşananların üzerinden aylar geçtiğini ve artık kendi hayatında huzurlu bir noktada olduğunu ifade eden Aydın, isminin daha fazla bu polemiklerin içinde yer almamasını isteyerek sözlerini şöyle noktaladı: "Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum. İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum."

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Son Dakika Dizi 'Taşacak Bu Deniz' setinden aşk üçgeni çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Taşacak Bu Deniz" setinden aşk üçgeni çıktı - Son Dakika
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