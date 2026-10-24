Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı - Son Dakika
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Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

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Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan\'ın X hesabı askıya alındı
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Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Türk kültürüne ait Kam davulunun uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki toplarken, eleştirilerin hedefindeki Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı.

Netflix platformunda 16 Ekim'de izleyiciyle buluşan ve sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Serinin fenomen karakteri Asım Noyan’a yeniden hayat veren ve projenin yönetmenliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan, dizideki "Kam davulu" sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O SAHNE SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Tartışmaların fitilini ateşleyen detay ise sahnenin içeriği oldu. Türk ve Orta Asya geleneklerinde kutsal sayılan, şamanizm kültürüne ait Kam davulunun, dizide uyuşturucu ticareti yapan grupların elinde gösterilmesi sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekti. Türk kültürüne saygısızlık yapıldığını belirten kullanıcılar, Yılmaz Erdoğan ve yapım ekibine eleştiri yağdırdı.

Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

ARTAN TEPKİLERİN ARDINDAN HESABI KAPATILDI

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ve kamuoyundaki rahatsızlığın ardından usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın X (Twitter) hesabı askıya alındı. Hesabın kullanıcı şikayetleri üzerine platform kuralları gereği mi kapatıldığı yoksa geçici bir kısıtlamaya mı tabi tutulduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uyuşturucu TicaretiYılmaz ErdoğanMagazinGibiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Bu kadar saçma bir tepki olamaz, 1 3 Yanıtla
  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Bugüne kadar Vatana Millete bir faydası olmamış. Sözüm ona Sanatcı işte. İzleyenleri de hep aynı güruhtan. Bana göre boş beleş bir adam.....! 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Hekimoglu Mustafa Hekimoglu:
    Niye ki? Gök Tengricilikte uyuşturucu haram mıydı? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı - Son Dakika
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