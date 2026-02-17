Gün değişikliği de işe yaramadı: İddialı bir dizi daha reyting kurbanı - Son Dakika
Gün değişikliği de işe yaramadı: İddialı bir dizi daha reyting kurbanı
17.02.2026 11:44
Show TV'nin iddialı yapımlarından biri olan 'Rüya Gibi' dizisi, düşük reytingler nedeniyle 13. bölümde final yapma kararı aldı.

Show TV ekranlarında büyük beklentiyle başlayan "Rüya Gibi" dizisi için final kararı alındı. Son haftalarda düşüşe geçen reytingler, yapımın ekran macerasını kısa sürede noktaladı.

GÜN DEĞİŞİKLİĞİ DE İŞE YARAMADI

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı dizi, yayın hayatına salı akşamı başlamış, ilerleyen süreçte pazar gününe alınmıştı. Ancak yapılan gün değişikliği ve oyuncu hamleleri beklenen izlenme oranlarını getirmedi.

13 BÖLÜMLÜK GARANTİ VERİLMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TMC Film imzalı yapım için başlangıçta 13 bölümlük garanti verilmişti. 13. bölümü çekilen dizinin geleceği, 15 Şubat reyting sonuçlarının ardından netleşti. Son ölçümlerde de düşüşün devam etmesi üzerine final kararı kesinleşti.

CELİL NALÇAKAN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Celil Nalçakan'ın diziden ayrılması da dikkat çekerken, "Rüya Gibi"nin ekran serüveni resmen sona erdi.

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 12345678 12345678:
    şu Sabah programları neden kapatilmiyor ahlaksız programlar 3 0 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Hadi hayirlisi .darisi diger dizilerin basina. Su Sabah Programlarida bekleriz. Kafa agritiyorlar 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
