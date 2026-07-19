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Filenin Efeleri tarih yazıyor

Filenin Efeleri tarih yazıyor
19.07.2026 17:45
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2026 Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. 

FİLENİN EFELERİ'NDEN BİR İLK

Türkiye, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Milliler, bu sonuç ile birlikte 8 galibiyete ve 22 puana ulaşıp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek 29 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenecek VNL Finalleri'ne adını yazdırdı.

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Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Efe, Berkay (L) (Mirza, Kaan, Hilmi, Cafer)

İran: Morteza, Mohommad, Arshia, Haghparast, Nima, Haji, Hazrat (L) (Ilshan, Poriya, Mohsen, Eisa, Hossein (L), Nasri)

Setler: 17-25, 25-22, 25-16, 25-19

Süre: 111 dakika

Filenin Efeleri, Voleybol, Türkiye, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri tarih yazıyor - Son Dakika

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