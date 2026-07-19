Kocaeli’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü yola devrildi. Düştükten hemen sonra can havliyle ayağa kalkmaya çalışan sürücüye, arkadan gelen bir işçi servisi çarptı.
Sürücünün ölümden döndüğü o korku dolu anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Kocaeli › Motosikletliye işçi servisi çarptı - Son Dakika
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