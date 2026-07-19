Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi\'den ağlatan veda mektubu

Kariyerinin son Dünya Kupası turnuvasına çıkan ve İspanya’ya karşı oynanacak büyük final maçıyla milli takım serüvenine nokta koymaya hazırlandığı iddia edilen Lionel Messi, tüm Arjantin halkını derinden etkileyen anlamlı bir mektup yayımladı.

MESSI'DEN DUYGULANDIRAN VEDA MEKTUBU

39 yaşındaki efsanevi kaptanın sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımı kupa heyecanını zirveye taşıyan ülkede büyük bir duygu seli yarattı. Bu tarihi mücadele öncesinde takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Messi, "Ne yaşanırsa yaşansın, bu takım hafızalardan asla silinmeyecek ve kimsenin bozamayacağı bir tarih yazdı. Haydi Arjantin!" ifadelerini kullandı.

İşte Messi'nin o paylaşımı:

"Ne yaşanırsa yaşansın, bu takım hafızalardan asla silinmeyecek ve kimsenin bozamayacağı bir tarih yazdı. HAYDİ ARJANTİN!

Bunca yılın en güzel yanı hiçbir zaman sadece kupalar olmadı. Asıl güzel olan bu yolculuğun kendisiydi. Bu grupla her günü paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zor zamanlarda ayağa kalkmak ve bu yolun her anından keyif almaktı.

Takım arkadaşlarımın her birine, teknik ekibe ve bu milli takımın bir aile olarak kalması için her gün emek veren herkese sonsuz teşekkürler."