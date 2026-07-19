Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı - Son Dakika
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Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı

Haluk Levent\'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt\'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı
19.07.2026 16:32
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Ahbap Derneği soruşturmasında adı geçen Sevda Kurt’un "evlilik vaadiyle dolandırıldım" iddialarına Haluk Levent cephesinden yanıt geldi. İddiaları yalanlayan Levent'in ekibi, Kurt ile aralarında imzalanan 210 milyon liralık "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü"nü kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada Kurt’un 2023'te verdiği 3 milyon dolara karşılık 4,5 milyon dolar geri aldığı ve bu durumun MASAK raporlarıyla sabit olduğu savunulurken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gündeme gelen Sevda Kurt'un "evlilik vaadiyle dolandırıldım" iddialarına Haluk Levent cephesinden yazılı açıklama geldi. Levent'in ekibi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, taraflar arasında imzalandığı belirtilen "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü"nü kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, Sevda Kurt'un "dolandırıcılık" iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, "Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır." ifadelerine yer verildi.

210 MİLYON LİRALIK ÖDEME PROTOKOLÜ PAYLAŞILDI 

Kamuoyuyla paylaşılan protokolde, Sevda Kurt'un verdiği yaklaşık 90 milyon lira ile diğer alacak kalemleri dikkate alınarak tarafların toplam 210 milyon liralık ödeme üzerinde mutabakata vardığı öne sürüldü.

Belgede, söz konusu tutarın 30 Haziran, 30 Temmuz ve 31 Ağustos 2026 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesinin kararlaştırıldığı belirtilirken, ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde borcun tamamının muaccel hale geleceğine ilişkin hükümlerin de yer aldığı görüldü.

Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı
Sevda Kurt

"3 MİLYON VERDİ, 4.5 MİLYON DOLAR GERİ ALDI" 

Haluk Levent'in ekibi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Sevda Kurt'un 2023 yılında Levent'e 3 milyon dolar borç verdiği, buna karşılık kısa süre içinde 4,5 milyon dolar geri ödeme aldığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu para hareketlerinin MASAK raporlarıyla da doğrulandığı öne sürülerek, "Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır." denildi.

Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sevda Kurt, daha önce verdiği ifadede Haluk Levent'in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını, farklı tarihlerde yüksek miktarlarda para verdiğini ve mağdur edildiğini iddia etmişti.

Haluk Levent cephesi ise bu iddiaları reddederek ödeme protokolünü kamuoyuyla paylaşırken, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına ilişkin adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı

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Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı - Son Dakika

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