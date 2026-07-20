Leyla Şahin Usta: Meclis gündeminde dokunulmazlıklara ilişkin bir çalışma bulunmuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, TBMM'nin yasama yılı sona ermeden gündemdeki düzenlemeleri tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, Meclis'in Temmuz ayı sonu veya en geç Ağustos ayı başında tatile girmesinin planlandığını söyledi.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIKLARI GÜNDEMDE Mİ?

Kamuoyunda gündeme gelen dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, şu aşamada TBMM gündeminde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti.

Dokunulmazlık süreçlerinin hukuki prosedüre bağlı olarak ilerlediğini belirten Usta, savcılıkların yürüttüğü soruşturmalar sonucunda fezlekelerin hazırlanıp Meclis'e gönderilmesi gerektiğini, ancak bu aşamaya ilişkin şu anda Meclis gündeminde somut bir dosyanın bulunmadığını kaydetti.

Usta, bu nedenle kısa vadede dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik bir gündem beklemediklerini söyledi.

TBMM'nin olağan çalışma takviminin devam ettiğini belirten Usta, ihtiyaç duyulması halinde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin uzun yıllardır çözülemeyen en önemli meselelerinden biri olarak görülen terör sorununun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Süreç kapsamında kurulan komisyonun kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirten Usta, hazırlanan raporun uzlaşıyla ortaya çıktığını ifade ederek, raporda yer alan tespitlerin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye denildiğinde ilk akla gelen konunun silah bırakma süreci olduğunu vurgulayan Usta, bu konuda çeşitli adımların atıldığını ve kamuoyunun bunları yakından takip ettiğini belirtti. Sürecin yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Usta, Suriye'de barış ve huzur ortamının oluşmaya başlamasının da bu gelişmelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sınırları içinde huzur ve güven ortamının bulunduğunu kaydeden Usta, ülkeye yönelik tehdit oluşturabilecek unsurların sınır ötesinde de tamamen ortadan kaldırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

TBMM'de yürütülen yasal düzenleme çalışmalarına da değinen Usta, hazırlıkların tek bir partinin önerileriyle değil, tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti. Görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Usta, Türkiye'nin ve bölgenin önünü açacak düzenlemelerin hayata geçirileceğine inandığını söyledi.

Çalışmaların Meclis tatile girmeden tamamlanabileceğini belirten Usta, gerekmesi halinde TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılarak düzenlemelerin görüşülebileceğini de ifade etti.

Sürecin temel amacının PKK'nın tamamen silah bırakması ve terör örgütü olarak varlığının sona ermesi olduğunu vurgulayan Usta, silahlı mücadelenin sona ermesinin yanında yeni yapılanmaların oluşmaması için de gerekli hukuki düzenlemelerin yapılacağını söyledi. DEM Parti'nin bazı taleplerinin bulunduğunu hatırlatan Usta, demokratikleşme ve siyasal süreçlere ilişkin taleplerin ortak akılla değerlendirileceğini kaydetti.

GENEL AF OLACAK MI?

Genel af beklentilerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Usta, devletin kendisine karşı işlenmiş bazı suçları affedebileceğini ancak kişilere karşı işlenen suçlarda mağdur haklarının gözetilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle kamuoyunda dile getirilen genel af beklentilerinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Usta, yürütülen çalışmaların esas olarak PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesine yönelik olduğunu söyledi.

FETÖ ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili herhangi bir düzenleme hazırlığının bulunmadığını da vurgulayan Usta, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmayacağını ve unutturulmayacağını belirterek, darbe girişimi kapsamında işlenen suçlarla ilgili herhangi bir af ya da benzeri bir çalışmanın gündemde olmadığını ifade etti.

Leyla Şahin Usta, yürütülen temaslar ve ziyaretlerin sürecin geleceği açısından belirleyici olacağını belirterek, nihai değerlendirmenin bu görüşmelerin sonuçlarına göre yapılacağını söyledi.

"SAHADAN GELEN OLUMLU BİLGİLER SÜRECİN İLERLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecinin devlet kurumlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, sahadaki gelişmelerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Silah bırakma sürecinin yalnızca kamuoyunun izlediği görüntülerden ibaret olmadığını ifade eden Usta, örgüt mensuplarının barınma ve yaşam alanı olarak kullandıkları bölgelerden de tamamen çekilmelerinin sürecin önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Sahadan gelen bilgilerin değerlendirilmesiyle sürecin bugünkü aşamaya ulaştığını belirten Usta, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in siyasi parti ziyaretlerine yeniden başlaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasal düzenlemenin bir an önce tamamlanmasına yönelik açıklamalarının da olumlu gelişmelere işaret ettiğini düşündüğünü söyledi.

DEM Parti'nin süreç kapsamında çeşitli öneri ve taleplerini dile getirdiğini belirten Usta, bu taleplerin görüşülebileceğini ancak devletin yürüttüğü çalışmaların ayrıntılarına ilişkin bilgi sahibi olmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını ifade etti.

Örgütün üst düzey yöneticileriyle ilgili soruya da yanıt veren Usta, kamuoyuna yansıyan silah bırakma görüntülerinde örgütün üst düzey isimlerinin de yer almasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Nihai hedefin Kandil'in de tamamen etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin terör örgütleri tarafından kullanılmasının sona erdirilmesi olduğunu belirten Usta, sahada kaydedilen ilerlemelerin sürecin bu noktaya gelmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Sürecin hangi noktaya ulaşacağının gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından netleşeceğini ifade eden Usta, şu aşamada üzerinde uzlaşılmış bir taslağın bulunduğunu söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Usta, sürecin sonucunun yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla birlikte görüleceğini kaydetti.

"YENİ ANAYASA TOPLUMSAL UZLAŞIYLA HAZIRLANMALI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin sivil, özgürlükçü ve toplumsal uzlaşıya dayalı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Meclis'teki mevcut aritmetiğin anayasa değişikliği için geniş mutabakatı zorunlu kıldığını belirten Usta, yeni anayasa sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dahil olmak üzere tüm başlıkların tartışmaya açık olduğunu ifade etti. Ancak şu aşamada üzerinde uzlaşılmış bir taslak metinden söz etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

1982 Anayasası'nın darbe döneminin ürünü olduğunu vurgulayan Usta, Türkiye'nin askeri vesayet anlayışından tamamen kurtulması gerektiğini belirterek, daha kısa, sade ve vatandaşın sorunlarına çözüm üreten bir anayasanın hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi ve "yüzde 50+1" şartına ilişkin tartışmaların da değerlendirmeler kapsamında ele alındığını ifade eden Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını söyledi.

Parlamenter sisteme dönüş tartışmalarını değerlendiren Usta ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırdığını ve ülkenin başarılarına önemli katkı sağladığını savundu.

"MECLİS'TEKİ EN BÜYÜK SORUN..."

TBMM'nin yasama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Usta, Meclis'teki en büyük sorunun siyasi polemiklerin kanun yapma çalışmalarının önüne geçmesi olduğunu söyledi. Muhalefetin birçok düzenlemeye yapıcı katkı sunmak yerine engellemeye yönelik bir tutum sergilediğini öne süren Usta, bu durumun yasama faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kanun tekliflerinin hazırlanma sürecinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Usta, düzenlemelerin etki analizlerinin yapıldığını, ilgili kurumlarla istişare edildiğini ve vatandaşın günlük yaşamına etkilerinin dikkate alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geliştirilebileceğini de dile getiren Usta, yasama ve yürütme arasındaki işleyişi güçlendirecek düzenlemelerin her zaman tartışılabileceğini ifade etti.

Milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına ilgisiz olduğu yönündeki eleştirileri de değerlendiren Usta, özellikle iktidar milletvekillerinin yasama faaliyetlerine yoğun emek verdiğini belirterek, bu yöndeki değerlendirmelere katılmadığını söyledi.

GELİR DESTEK PROGRAMI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, anayasa değişikliği, ekonomi ve sosyal destek politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarında uzlaşma sağlanması halinde referanduma gidilebileceğini belirten Usta, anayasa değişikliği için gerekli Meclis çoğunluğunun sağlanamaması durumunda halk oylamasının anayasal bir seçenek olduğunu söyledi. AK Parti'nin geçmişte de referandum yoluyla önemli anayasal değişiklikleri milletin onayına sunduğunu hatırlatan Usta, ihtiyaç duyulması halinde aynı yöntemin yeniden uygulanabileceğini ifade etti.

Ekonominin hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Usta, yalnızca emekliler ve asgari ücretlilerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ekonomik beklentilerinin farkında olduklarını söyledi.

Bölgesel gelişmelerin ekonomiyi doğrudan etkilediğini dile getiren Usta, enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Usta, küresel şartların iyileşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinde de rahatlama yaşanacağını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin Maliye Paketi kapsamında ele alınacağını kaydeden Usta, bunun yanında sosyal destek sistemini yeniden yapılandıracak kapsamlı bir "gelir destek programı" üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Hazırlanan programın yalnızca emeklileri değil, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan tüm haneleri kapsayacağını belirten Usta, ailelerin gelir durumu, kira yükü, çocuk sayısı ve eğitim gibi sosyal kriterlerin dikkate alınacağı yeni bir destek modeli oluşturulduğunu söyledi.

Desteklerin herkese eşit şekilde dağıtılması yerine, gerçek ihtiyaç sahiplerine yönelik planlandığını ifade eden Usta, yüksek gelirli emekliler ile düşük gelirli vatandaşlar arasında adaletin gözetileceğini belirtti.

Programın temel hedefinin aileyi güçlendirmek olduğunu vurgulayan Usta, kira desteği, eğitim desteği ve benzeri sosyal yardımların hane bazlı değerlendirmeler sonucunda sağlanacağını kaydetti.

Çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Usta, söz konusu gelir destek programının TBMM'nin yeni yasama döneminde ele alınacak öncelikli düzenlemeler arasında yer almasının planlandığını söyledi.

İstihdamın da programın önemli ayaklarından biri olacağını belirten Usta, çalışabilecek durumda olan kişilerin öncelikle uygun iş imkanlarına yönlendirileceğini, buna rağmen istihdam sağlanamaması halinde sosyal destek mekanizmalarının devreye gireceğini ifade etti.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirterek, dijital platformlar üzerinden yürütülen faaliyetlerin denetlenmesinin küresel ölçekte önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Yasa dışı bahsin zaten suç olduğunu hatırlatan Usta, asıl güçlüğün dijital ortamda bu faaliyetlerin önlenmesi olduğunu ifade etti. İlgili platformlarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Usta, yasal bahis uygulamalarının kapsamına ilişkin farklı seçeneklerin değerlendirildiğini ancak bu konuda dengeli bir yaklaşımın gerekli olduğunu dile getirdi.

Yasal bahis alanının aşırı daraltılmasının kullanıcıları yasa dışı platformlara yönlendirebileceğine işaret eden Usta, bu nedenle yalnızca cezai düzenlemelerin değil, bilinçlendirme ve önleyici tedbirlerin de önem taşıdığını vurguladı.

USTA'DAN "AHBAP SORUŞTURMASI" DEĞERLENDİRMESİ

Deprem döneminde faaliyet gösteren Ahbap Derneği'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da görev yaptığını belirterek, bölgede yaptığı ziyaretlerde Ahbap tarafından ulaştırıldığı belirtilen yardımlara doğrudan rastlamadığını söyledi.

Deprem sürecinde bazı sivil oluşumlara duyulan güvenin devlet kurumlarına olan güveni zedelediğini öne süren Usta, vatandaşların resmi kurumlara güven duymasının önemine dikkat çekti.

Kızılay'a yönelik eleştirileri de değerlendiren Usta, deprem döneminde kamuoyunda tartışılan çadır satışıyla ilgili olayın yanlış olduğunun dönemin yöneticileri tarafından da kabul edildiğini ve gerekli idari işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Buna rağmen Kızılay'ın devlet ve millet adına faaliyet gösteren köklü bir kurum olduğunu belirten Usta, yaşanan münferit olaylar üzerinden kurumun tamamının yıpratılmasının doğru olmadığını savundu.

Deprem sürecinde kamuoyunda dolaşıma sokulan bazı bilgi ve iddiaların sahada paniğe neden olduğunu ifade eden Usta, afet dönemlerinde doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmasının hem arama kurtarma çalışmalarını hem de vatandaşların güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

DİJİTAL HESAPLARIN HESAP VEREBİLİRLİĞİ

Öte yandan, Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında IBAN yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına ilişkin düzenlemelerin ise daha önce kabul edilen yargı paketi kapsamında yasalaştığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, dijital platformlara yönelik düzenlemelerin yeni dönemde daha etkin şekilde uygulanacağını belirterek, özellikle çocukların korunmasına yönelik hazırlanan düzenlemelerin Eylül ayında yürürlüğe gireceğini söyledi.

TBMM'de dijital platform temsilcileriyle yapılan görüşmelere değinen Usta, platformların uygulanacak kurallara ilişkin net bir çerçeve talep ettiğini ifade etti.

Sosyal medya ve dijital mecralara ilişkin yasal düzenlemenin kabul edildiğini hatırlatan Usta, yürütme sürecine ilişkin altı aylık hazırlık dönemi öngörüldüğünü belirterek, yönetmeliğin Eylül ayında yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamanın başlayacağını kaydetti.

Dijital platformlarla istişarelerin sürdüğünü ifade eden Usta, düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte dijital mecraların daha denetlenebilir ve hesap verebilir bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Özellikle çocukların dijital ortamda korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Usta, yeni düzenlemelerin bu alanda daha güvenli bir dijital ortam oluşturmayı amaçladığını belirtti.

SUÇ VARSA SİYASİ KİMLİĞİNE BAKILMAKSIZIN YARGI GEREĞİNİ YAPAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi kimlik üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, hukuki süreçlerin deliller çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Soruşturmaların herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetilmeden yürütülmesi gerektiğini ifade eden Usta, "Bir belediye CHP'li diye dokunulmayacak diye bir anlayış olamaz. Eğer ortada bir suç ve suç şüphesi varsa, bunun siyasi kimliğine bakılmaksızın yargı süreci işletilir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Usta, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yargının bağımsız şekilde görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DÜZENLEMESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, son dönemde çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarının ardından çocuk adalet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, amaçlarının hem caydırıcılığı artırmak hem de çocukları suça sürükleyen nedenlerle daha etkin mücadele etmek olduğunu söyledi.

Toplumda "cezasızlık" algısının oluştuğunu ifade eden Usta, bazı çocukların işledikleri suçların ciddi sonuçlar doğurmayacağını düşünerek hareket ettiğini belirtti. Bu algının kırılması amacıyla kasten öldürme ve ağır yaralamaya ilişkin suçlarda çocuklara uygulanacak yaptırımların ağırlaştırılacağını kaydetti.

Hazırlanan düzenlemeye göre, kasten öldürme ve mağdurun ağır şekilde yaralanmasına neden olan suçlarda 12-15 yaş grubundaki çocuklara daha ağır hapis cezaları, 15-18 yaş grubundakilere ise müebbet hapis cezası öngörüldüğünü ifade eden Usta, infaz hükümlerinin ise çocuklara ilişkin mevcut mevzuat çerçevesinde uygulanacağını söyledi.

Düzenlemenin yalnızca cezaları artırmayı değil, suçun önlenmesine yönelik koruyucu mekanizmaları da güçlendirmeyi amaçladığını belirten Usta, mahkemeler tarafından çocuklar hakkında sosyal hizmet, eğitim, psikolojik destek ve rehabilitasyon tedbirlerinin daha etkin uygulanacağını dile getirdi.

Dijital bağımlılık ve şiddet içerikleriyle mücadele kapsamında da yeni uygulamalar öngörüldüğünü ifade eden Usta, suç nedeniyle adli sürece dahil olan ancak ceza almayan çocuklar hakkında belirli sürelerle telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının mahkeme kararıyla denetlenebilmesine imkan tanınacağını söyledi.

Sağlık tedbirlerinin de güçlendirileceğini belirten Usta, kendisine veya çevresine zarar verme riski bulunan çocuklar için uzman sağlık raporu ve mahkeme kararı doğrultusunda zorunlu tedavi uygulanabilmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Bu düzenlemelerin hem çocukların rehabilitasyonunu sağlamak hem de toplum güvenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını ifade eden Usta, ilgili bakanlıkların da çocukların sosyal ve psikolojik gelişim süreçlerinde daha aktif rol üstleneceğini söyledi.

"ÇOCUĞUN SUÇA SÜRÜKLENMESİNDE İHMAL VARSA AİLELERE DE YAPTIRIM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, çocukların karıştığı ağır suçların önlenmesine yönelik hazırlanan düzenlemeler kapsamında ailelerin sorumluluğunu artıracak hükümler üzerinde de çalışıldığını söyledi.

Çocuğun suça sürüklenmesinde anne ve babanın ihmal veya kusurunun bulunması halinde cezai yaptırım uygulanmasının öngörüldüğünü belirten Usta, hazırlanan teklife göre bu durumda sorumluluğu bulunan aile bireyleri hakkında üç yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesine imkan tanınacağını ifade etti.

Usta, düzenlemenin amacının yalnızca cezalandırma olmadığını, ailelerin çocukların gelişim sürecindeki sorumluluklarını daha etkin şekilde yerine getirmelerini sağlamak ve benzer olayların önüne geçmek olduğunu kaydetti.