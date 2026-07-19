İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü

İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü
19.07.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek üçüncü sırada tamamladı. Tarihe geçen bu karşılaşma, Dünya Kupası tarihindeki en gollü üçüncülük maçı olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor 1958 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği 9 gollü mücadeleye aitti.

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi, futbol tarihine geçecek unutulmaz bir gol düellosuna sahne oldu. 

68 YILLIK REKOR TARİHE GÖMÜLDÜ

Fransa’yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İngiltere, podyuma çıkma başarısı gösterirken yeşil sahada tam 68 yıllık bir rekoru da tarihe gömdü.

İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLLÜ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Toplamda 10 golün atıldığı bu tarihi karşılaşma, Dünya Kupası tarihinin en yüksek skorlu üçüncülük maçı unvanını kazandı. Bundan önceki rekor, tam 68 yıl önce, 1958 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği 9 gollü mücadeleye aitti. İngiltere ve Fransa arasındaki bu randevu, turnuvanın da en çok gol atılan müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası, Batı Almanya, İngiltere, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

16:43
6-4’lük maç sonrası olay paylaşım 24 saniye içerisinde sildi
6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi
15:52
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:33
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:42
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 16:50:24. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.