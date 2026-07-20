43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL\'lik servete ortak oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan ve Yeşilçam senaryolarını aratmayan olayda, 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla açtığı babalık davasını kazandı. Yapılan DNA testi sonucu ünlü iş insanı Niyazi Üzmez’in biyolojik kızı olduğu kesinleşen Sağlam, 1 milyar liralık dev servete ortak olarak Üzmez soyadını aldı.

1950'Lİ YILLARDA BAŞLAYAN SIR

Film gibi olay, 1950'li yıllarda o dönem henüz 16 yaşında olan Niyazi Üzmez ile 21 yaşındaki Ümit Etyüzen'in birlikteliğiyle başladı. Etyüzen'in hamile kalması üzerine, gebelik gizlenmeye çalışılarak apar topar dönemin tuğla fabrikası bekçisi Enver Zorlukaya ile evlendirildi. Sabah'ta yer alan habere göre; dünyaya gelen kız bebeği ilk etapta istemeyen Zorlukaya, iddiaya göre bebeği bir dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra vicdan azabı çekerek bebeği geri getirdi. Ümit Etyüzen, "Kalbiye" adını verdiği kızını Enver Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirerek büyüttü.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİ, PEŞİNİ BIRAKMADI

Yıllar sonra gerçek biyolojik babasının Turgutlu’nun tanınmış iş insanlarından Niyazi Üzmez olduğunu öğrenen 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, hukuk mücadelesi başlattı. Babalık davalarındaki başarılarıyla bilinen avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

DNA SONUCU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İş insanı Niyazi Üzmez, dava süreci devam ederken 2022 yılında 88 yaşında hayatını kaybetti. Mahkeme kararıyla, Üzmez’in cenazesi henüz morgdayken DNA örnekleri alındı. Gerçeğin tam olarak netleşmesi için anne Ümit Etyüzen'in de mezarı (fethi kabir işlemiyle) açılarak örnekler toplandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan detaylı incelemelerin ardından beklenen rapor mahkemeye ulaştı. DNA testi sonuçlarına göre, Niyazi Üzmez’in %99,9 oranında Kalbiye Sağlam'ın biyolojik babası olduğu resmen tescillendi.

1 MİLYAR LİRALIK SERVETİN 4. MİRASÇISI OLDU

Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Kalbiye Sağlam'ın, merhum iş insanı Niyazi Üzmez'in nüfusuna kaydedilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte resmen "Üzmez" soyadını alan ve iş insanının 4. çocuğu olan Kalbiye Sağlam; 2 adet büyük tuğla fabrikası ve 30 adet değerli taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar lira değerindeki dev servetin yasal ortaklarından biri oldu.