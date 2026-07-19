Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde İ.B. (31), evde tartıştığı arkadaşı Oğuzhan Gencer'i (31) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i (31) evine davet etti. Bir süre sonra İ.B. ve Gencer arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MİSAFİR GİTTİĞİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.B., Oğuzhan Gencer'i bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CEZAEVİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞ

Gencer, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Oğuzhan Gencer, kurtarılamadı. Olaya ilişkin İ.B., gözaltına alındı. İ.B.'nin yaklaşık 10 gün önce cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.