Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi yapımlarla hafızalara kazınan, Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi Murat Cemcir, atlattığı ciddi sağlık sorununun ardından sessizliğini bozdu. Rahatsızlığı hakkında ilk kez detay vererek son durumunu anlattı.

“DİREKTEN DÖNDÜM”

Evinde aniden fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan ve yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği belirlenen Cemcir, durumunun ciddiyeti nedeniyle 3 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğunu açıkladı. Yaşadığı korku dolu günleri "Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi" sözleriyle özetleyen başarılı komedyen, atlattığı tehlikeyi "Allah korudu, kelimenin tam anlamıyla direkten döndüm" ifadeleriyle dile getirdi