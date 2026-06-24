Dursun Öztek'ten transfer müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursun Öztek'ten transfer müjdesi

Dursun Öztek\'ten transfer müjdesi
24.06.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek transfer çalışmaları hakkında konuştu. Taraftarlarına müjdeli haberi veren Özbek, ''En güzel transferler için çalışıyoruz. En güzel takımı, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok'' şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. 

''LİMİTİMİZ 11-12 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK''

Galatasaray'ı hayal ettikleri ve hedefledikleri şekilde sürdürülebilir başarıya ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Özbek, "Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. TFF, kulüplerin gelirlerinin yüzde 65'ini limit olarak açıklıyor. Dolayısıyla açıklanan bu rakam futbola dair gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon avroya yakın bir girdimiz olacak. Eylül ayı gibi gelecek bu rakamın da eklenmesiyle limitimiz 11-12 milyar lira civarına çıkacak." diye konuştu.

Dursun Öztek'ten transfer müjdesi

''EN GÜZEL TAKIMI KURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

Rakipleriyle kendilerini kıyaslayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu, Galatasaray'ın özellikle futbolda nasıl yönetildiği, gelirlerinin ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize büyük bir açıklama getiriyor. En güzel transferleri yapmak, en iyi ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. En güzel transferler için çalışıyoruz. En güzel takımı, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok.'' ifadelerini kullandı. 

Dursun Öztek'ten transfer müjdesi

''CUMARTESİ GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ''

Dursun Özbek, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında üyelerden bazı konularda yetki isteyeceklerini hatırlatarak, "Tüm yetki maddeleri, Galatasaray'ın geleceği için çok değerli olan projelerimizi tamamlamak için istiyoruz. Kulübümüz, son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler oluşturmak için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden cumartesi günü yapacağımız genel kurul çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Öztek'ten transfer müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Galatasaray Basketbol Takımı’nda 2 ayrılık Galatasaray Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık

16:00
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:54
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:20:05. #7.12#
SON DAKİKA: Dursun Öztek'ten transfer müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.