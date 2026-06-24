TAG Davasında Yeniden İstinaf Süreci - Son Dakika
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TAG Davasında Yeniden İstinaf Süreci

TAG Davasında Yeniden İstinaf Süreci
24.06.2026 12:57
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Martı'nın TAG uygulamasına dair karar, alt mahkemece yeniden verildi; dosya üçüncü kez İstinaf'a taşınıyor.

Martı'nın TAG uygulamasına ilişkin davada, daha önce iki kez İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılan karar, alt mahkeme tarafından yeniden karar verildi. Dosya üçüncü kez İstinaf'a taşınıyor.

TAG uygulamasına ilişkin davanın 7'nci duruşması, 24 Haziran'da İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul Havalimanı Turizm Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, İstanbul Taksi Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Kayseri Otomobilciler Kamyon, Otobüs, Kamyonet ve Şoförler Odası Başkanlığı tarafından açılan davada mahkeme heyeti, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verdi.

"Hukuki sürece inancımız tam, inanıyoruz ki haklılığımız bir kez daha tescil edilecek"

Duruşma sonrası açıklama yapan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın üst mahkemeye taşınacağını belirterek şunları söyledi: " Taksicilerin uygulamanın bugün kapatılmasına yönelik tedbir talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. 2024 yıllarında verilen benzer şekilde verilen karar, İstinaf Mahkemesi tarafından hatalı bulunarak kaldırılmıştı. Bu kararı da yeniden İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesine sunacağız. Hukukun üstünlüğüne ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işleyeceğine olan inancımız tam. Bu süreç boyunca bize güvenen, destek veren ve Türkiye'nin en büyük topluluğunu oluşturan TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu süreçle ilgili gelişmeler hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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