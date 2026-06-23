"Geleceğin Kadın Liderleri" İstanbul\'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, uluslararası arenada ses getiren önemli bir zirvede konuşmacı olarak yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından genç Müslüman kadın liderleri bir araya getiren “ALLY for Future Leadership Programı” kapsamında kürsüye çıkan Ercan, küresel dönüşümün şifrelerini kadın liderliği üzerinden okudu.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “Uluslararası Kadın Diplomatlar Günü” vesilesiyle gerçekleşen programda Ercan; sürdürülebilirlik, teknoloji, liderlik ve diplomasi ekseninde kadınların geleceğin inşasındaki stratejik rolüne dikkat çekerek genç meslektaşlarına vizyoner bir çağrıda bulundu.

"KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER BİR BİR KALDIRILDI"

Konuşmasında kendi eğitim ve hayat hikâyesinden çarpıcı örnekler paylaşan Tuğba Işık Ercan, bir dönem başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatında maruz kaldığı ağır engelleri hatırlatarak, Türkiye'nin son yıllarda kadın hakları ve fırsat eşitliği alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini ifade etti. Ercan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kadınların kamusal hayata katılımını sınırlayan engeller önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Başörtüsü yasağının kaldırılması başta olmak üzere gerçekleştirilen reformlar sayesinde kadınlarımız eğitimden siyasete, girişimcilikten kamu yönetimine kadar her alanda daha güçlü şekilde varlık göstermektedir” şeklinde konuştu.

"KADINLARIN GÜÇLENMESİ, TOPLUMLARIN GÜÇLENMESİDİR"

Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün hayatiyetine değinen Ercan, sürdürülebilirliğin sadece çevresel bir başlık olmadığını; ekonomik, teknolojik ve toplumsal bir dönüşüm alanı olduğunu belirtti. Kadınların tarih boyunca ailelerin, toplumların ve kaynak yönetiminin en sağlam taşıyıcıları olduğunu vurgulayan Ercan, “Bir kadın değiştiğinde aile değişir, aile değiştiğinde toplum değişir, toplum değiştiğinde ise ülkeler dönüşür. Bu nedenle kadınlar sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca paydaşı değil, mimarlarıdır” ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN VE SIFIR ATIK VURGUSU

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi’ne de özel bir parantez açan Ercan, bu girişimin yerel bir çevre projesi sınırlarını aşarak küresel bir marka haline geldiğini belirtti. Ercan, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Birleşmiş Milletler platformlarında gündeme gelen ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen küresel bir başarı hikâyesine dönüşmüştür. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasının yanı sıra gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da ifade etmektedir” dedi.

"TEKNOLOJİNİN GELECEĞİNDE KADINLAR MUTLAKA YER ALMALIDIR"

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ çağında kadın dehasının daha görünür kılınması gerektiğini ifade eden Ercan; STEM alanlarında, mühendislikte, veri biliminde, siber güvenlikte ve yapay zekâ çalışmalarında kadınların daha fazla temsil edilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye’de kadınların savunma sanayiinden ileri teknoloji projelerine kadar kritik sahalarda devrim niteliğinde başarılara imza attığını belirten Ercan, kadınların yalnızca teknolojiyi tüketen değil, geleceğin teknolojilerini üreten ve yöneten aktörler olması gerektiğini söyledi.

"6 MİLYON ÜYEMİZLE KADINLARIN GÜCÜNÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

AK Parti Kadın Kolları teşkilatının küresel çaptaki büyüklüğüne ve yürüttüğü faaliyetlere de değinen Ercan, dünyanın en büyük kadın siyasi hareketlerinden birine liderlik etmekten büyük gurur duyduğunu gizlemedi. Ercan, “Bugün yaklaşık 6 milyon üyeye sahip olan teşkilatımız; eğitimden girişimciliğe, sosyal dayanışmadan çevre bilincine kadar birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’nin 81 ilinde kadınlarımızla birlikte toplumsal dönüşüme katkı sunuyor, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak projeler geliştiriyoruz” dedi.

GENÇ MÜSLÜMAN KADIN LİDERLERE MESAJ

Program kapsamında farklı coğrafyalardan gelen genç yeteneklerle ikili temaslarda bulunan Ercan, salondaki gençlerin geleceğin diplomatları, bilim insanları, girişimcileri ve karar vericileri olduğunu hatırlatarak, küresel krizlerin çözümünde kadın aklına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Kadınların diplomasi, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında üstlenecekleri liderliğin, daha adil bir dünyanın inşasında anahtar rol oynayacağını belirten Ercan, genç kadınlara kendi potansiyellerine inanmaları çağrısında bulundu.

Tuğba Işık Ercan, büyük alkış alan konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Kadınlar geleceğe dahil edilmeyi beklemiyor; geleceği zaten inşa ediyor. Bizim sorumluluğumuz, onların liderlik etmeleri için ihtiyaç duydukları fırsatları, özgüveni ve desteği sağlamaktır. Sürdürülebilirlik kadınlarla mümkündür. Teknoloji kadınlarla daha güçlüdür. Diplomasi kadınlarla daha zengindir. Liderlik kadınlarla daha adildir. Ve gelecek kadınlarla daha aydınlıktır.”