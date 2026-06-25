Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı - Son Dakika
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Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

25.06.2026 11:54
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Venezuela'da meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından La Guaira eyaletindeki bir site tamamen çöktü. Enkazdan yükselen çığlıkların duyulduğu görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, ülkede OHAL ilan edildi ve arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk belirlemelere göre 32 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkımın boyutu ortaya çıkmaya devam ediyor. La Guaira eyaletindeki Playa Grande'de bulunan Edificio Oasis isimli binanın tamamen çöktüğü anların ardından kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

OASIS BİNASI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Venezuela'nın La Guaira eyaletine bağlı Playa Grande bölgesinde bulunan bir site, şiddetli depremlerin ardından tamamen yıkıldı.

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

Paylaşılan görüntülerde, çok katlı binanın yerle bir olduğu, çevresinin dev bir moloz yığınına dönüştüğü görülüyor. Yıkılan binanın hemen yanında ayakta kalan yapıların da ağır hasar aldığı dikkat çekiyor.

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

ÇIĞLIKLAR GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Yüksek bir binadan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, enkaz alanından yükselen çığlıklar ve panik dolu sesler duyuluyor. Kamerayı kaydeden kişinin, yıkımın büyüklüğü karşısında yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıyor.

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

Enkazın geniş bir alana yayıldığı, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı bölgede çok sayıda kişinin enkaz altında olabileceği endişesi sürüyor.

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

OHAL İLAN EDİLDİ

Venezuela'da peş peşe yaşanan 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok kentte binalar çökerken, Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı ağır hasar nedeniyle kapatıldı. Okullarda eğitime ara verildi, zorunlu olmayan kamu ve özel sektör faaliyetleri durduruldu.

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

BİLANÇO HAYLİ AĞIR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken, arama-kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hasarlı binalardan uzak durulması konusunda uyarılarını yinelerken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Delcy Rodriguez, Venezuela, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    konuştu bilirkişi 0 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bu ülkede Allah korusun şu an bu kadar şiddette bir deprem olsa sadece 32 degil ama 32.000 kisi rahatt ölür.. tüm yapılar, binalar çakma malzemeyle kontrolsüz yapılıyor.. 0 0 Yanıtla
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