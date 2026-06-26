Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Havalimanı'nda partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Apronda partililer tarafından karşılanan Özel, havaalanı önünde kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla selamlaştı. "Özgür Başkan, özgür Türkiye" "Diyarbakır seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla ve davul zurna eşliğinde kadınların çektiği zılgıtlarla karşılanan Özel'e yoğun ilgi gösterildi.
Özel, partililer tarafından hazırlanan "Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü biz varız. Amed butlana karşı" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirdi.
Özel, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ulu Camii'nde Cuma namazını kılıp, Suriçi'ndeki esnafı ziyaret edecek. Özel, daha sonra Bismil ilçesinde bağlı Işıklar mahallesinde çiftçilerle bir araya gelecek. Özel, kentteki temaslarına sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıya devam edecek. Özel'in akşam saatlerinde ise Diyarbakır'da gençler ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama - Son Dakika
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