Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

26.06.2026 14:21
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Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt sıkıntısı büyüyor. Rusya'nın İvanovsk bölgesinde yakıt almak isteyen sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluştururken, istasyonlardaki yoğunluk kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarının ardından ülkede akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. İvanovsk bölgesinde sürücüler, yakıt alabilmek için kilometrelerce uzanan kuyruklar oluşturdu.

Rusya'nın İvanovsk bölgesinde kaydedilen görüntülerde, akaryakıt istasyonlarına ulaşmaya çalışan araçların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Sürücülerin uzun süre beklemek zorunda kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

RAFİNERİLERE YÖNELİK SALDIRILAR ETKİLİ OLDU

Son aylarda Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerileri, petrol depolama tesisleri ve enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırması, ülkedeki akaryakıt tedarikini olumsuz etkiledi. Artan baskının ardından bazı bölgelerde yakıt temininde aksamalar yaşandığı belirtiliyor.

ENERJİ ALTYAPISI BASKI ALTINDA

Uzmanlar, enerji tesislerine yönelik saldırıların Rusya'nın savaş ekonomisi üzerinde baskıyı artırdığına dikkat çekerken, İvanovsk'ta oluşan uzun araç kuyrukları da akaryakıt krizinin sahaya yansıyan son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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