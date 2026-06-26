Ankara'da NATO Zirvesi için Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Ankara'da NATO Zirvesi için Güvenlik Önlemleri Artırıldı

26.06.2026 13:17
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7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi için Ankara'da 56 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 'Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü' (NATO) Zirvesi için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Devlet başkanları, hükümet yetkilileri ve diğer yabancı heyetlerin güvenliği ile şehirdeki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 49 bini polis, 7 bini jandarma olmak üzere toplam 56 bin kolluk personeli 12 Temmuz'a kadar görev alacak. Yabancı heyetlere ayrıca turizm polisleri rehberlik edecek ve karşılaşabilecek herhangi bir olumsuz duruma müdahale etmek için kurulan 'kriz merkezi' ile de gelişmeler anlık takip edilecek.

Alınan bilgilere göre, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi için günler öncesinden alınan güvenlik tedbirleri 12 Temmuz'a kadar aralıksız sürdürülecek. Bu çerçevede Ankara Emniyet Müdürlüğünden 49 bin, Ankara İl Jandarma Komutanlığından ise 7 bin personel vatandaşların, konukların ve kentin güvenliği için görev başında olacak. Güvenlik tedbirleri asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek.

Devlet yetkilileri ile diğer misafirlerin konaklayacağı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınacak

Devlet büyüklerinin, yabancı heyetlerin, basın mensuplarının ve diğer yabancı misafirlerin konaklayacağı alanlar ile toplantı ve etkinlik bölgelerinde geniş güvenlik planlamaları yapılırken, heyetlerin geliş ve gidiş güzergahlarındaki trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla da gerekli düzenlemeler planlandı. Bu kapsamda Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı başta olmak üzere havalimanları, Yüksek Hızlı Tren Garı (YHT), Ankara Garı ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) gibi yoğun insan hareketliliğin yaşandığı ulaşım merkezlerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Öte yandan, şehir genelinde yaklaşık 6 bin Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası aktif olarak kullanılacak, anlık görüntü takibi ve koordinasyon sağlanacak. İhtiyaç duyulan bölgelerde de helikopter destekli havadan denetimler gerçekleştirilecek.

Kriz merkezi olumsuz durumlarda anından müdahale edecek

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla tüm gelişmeler anlık olarak takip edilecek, ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde hızlı karar alma ve koordinasyon sağlanacak. Çevre illerle tam iş birliği içerisinde il giriş ve çıkışlarında güvenlik ve trafik uygulamaları yoğunlaştırılırken, gerekli görülen noktalarda da denetimler artırıldı.

Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine müsaade edilmeyecek

Araçlara yönelik alınan kararlar çerçevesinde ise kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine müsaade edilmeyecek. Bu kapsamda söz konusu araçların il sınırlarına girişleri kontrol altına alınacak ve gerekli güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik ve ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirilecek, belirlenen alanlarda motosiklet, scooter ve benzeri araçların kullanımına izin

verilmeyecek.

Yabancı heyetlere turizm polisleri rehberlik edecek

Turizm polisi birimleri yabancı heyetlere rehberlik ve destek hizmeti sunmak üzere sahada aktif görev yapacak. Atlı polis ekipleri de özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Görev yapan tüm personel, yaka kamerası ile görev icra ederek hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Etkinlik, Güvenlik, Jandarma, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da NATO Zirvesi için Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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