Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray\'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
26.06.2026 15:12  Güncelleme: 15:17
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın Bodrum Kaplankaya'dan 215 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı iddia edildi. Torreira'nın, Koç ve Sabancı ailelerinin de bulunduğu bölgede ev sahibi olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini eklediği iddia edildi. Akşam'ın haberine göre Uruguaylı orta saha oyuncusu, Bodrum'un Kaplankaya bölgesinden yaklaşık 215 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı.

Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

LÜKS VİLLA İDDİASI

Haberde, Torreira'nın satın aldığı villanın Kaplankaya'nın en prestijli projelerinden birinde yer aldığı ve yüksek güvenlik ile özel yaşam alanları sunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

KOÇ VE SABANCI AİLELERİNE KOMŞU

İddiaya göre yıldız futbolcu, bölgede mülkleri bulunan Koç ve Sabancı ailelerine de komşu oldu. Lucas Torreira'nın bu yatırımı, magazin ve spor camiasında da dikkat çekti.

Lucas Torreira, Galatasaray, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Eko Set Eko Set:
    Haber tiklansin diye dedikodu muhabbetlerini gerçekmiş gibi yazıyonuz!! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu - Son Dakika
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