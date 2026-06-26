Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Diyarbakır'da, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önünde bir konuşma yaptı. Dört Ayaklı Minare önüne gelen Özel, Elçi'nin katledildiği noktaya karanfil bıraktıktan sonra, burada bir basın açıklaması yaptı.

" GÜNE DEMİRTAŞ'IN SELAMI BİLE BAŞLADIK"

Özel, "Öncelikle Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha eğiliyorum. O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğinde kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak. Ben bugün Diyarbakır'da ilk açıklamada şunu söylemek isterim. Güne bugün burada olacağımızı bilen, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun." dedi.

"DİYARBAKIR KAYYUMA KARŞI EN NET DURAN KENT"

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Butlan kararı çıktığından beri, biz 12. kattan ayrıldığımızdan beri 12 şehir gezdik, şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz."