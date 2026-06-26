Yenimahalle'de Kesici Aletli Saldırı: Görevli Bekçi M.T.'yi Vurarak Durdurdu - Son Dakika
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Yenimahalle'de Kesici Aletli Saldırı: Görevli Bekçi M.T.'yi Vurarak Durdurdu

26.06.2026 01:31
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Yenimahalle'de elindeki bıçakla bir kişiyi kovalayan M.T., bekçilere saldırınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sallama bıçakla bir kişiyi kovalayan ve ardından görevli bekçiye saldıran şahıs, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

İŞ ARKADAŞININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.’yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti.

BEKÇİLERE DE SALDIRMAYA BAŞLAYINCA VURULDU

Ekipler, M.T.’yi önce sözlü olarak uyardı, ardından bir el havaya uyarı ateşi açtı. Ancak M.T. elindeki kesici aletle görevli bekçiye yöneldi. Bekçi, kendisine saldıran M.T.’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. M.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.T.’nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenimahalle'de Kesici Aletli Saldırı: Görevli Bekçi M.T.'yi Vurarak Durdurdu - Son Dakika

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