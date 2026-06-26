Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sallama bıçakla bir kişiyi kovalayan ve ardından görevli bekçiye saldıran şahıs, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.’yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti.
Ekipler, M.T.’yi önce sözlü olarak uyardı, ardından bir el havaya uyarı ateşi açtı. Ancak M.T. elindeki kesici aletle görevli bekçiye yöneldi. Bekçi, kendisine saldıran M.T.’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. M.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.T.’nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Yenimahalle'de Kesici Aletli Saldırı: Görevli Bekçi M.T.'yi Vurarak Durdurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?