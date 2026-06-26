Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ağrı'da Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı.

ANNE VE BABA DURUŞMAYA KATILMADI

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir katılmadı.

SAVCI MAHKUMİYET İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yenileyerek tutuksuz sanıklar M.A.A. ve B.D. ile tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti.

"SUÇUM YOK"

Sanık Yusuf Aydemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Allah'a yemin ederim suçum günahım yok. Bize iftira atıldı. Çocuğum ve onun çocuğu (Nihat) fark etmez. Adalete sığınıyorum." ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'i "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Yusuf Aydemir

TUTUKSUZ SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI

Yusuf Aydemir hakkında ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ve M.A'nın ise üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrası, Yusuf Aydemir'in ailesinin karara tepki göstermesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek grubu dağıttı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı.