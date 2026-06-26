KDC'de Ebola: 1155 vaka, 304 ölüm - Son Dakika
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KDC'de Ebola: 1155 vaka, 304 ölüm

26.06.2026 13:31
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı 304'e ulaştı. Uganda'da da 20 vaka görülürken, salgının nadir bir Ebola varyantından kaynaklandığı ve onaylanmış tedavi ya da aşısı bulunmadığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi.

KDC İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ebola salgınında 15 Mayıs'tan bugüne kadar doğrulanmış 1155 vaka kaydedildiği, 304 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ve tedavi gören 138 kişinin iyileştiği bildirildi.

318 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ana kadarki kümülatif veriler ışığında salgındaki ölüm oranının yüzde 26,3 olarak hesaplandığı belirtildi.

Öte yandan KDC ile Uganda'nın, özellikle Aru bölgesinde laboratuvar kapasitesi ve klinik müdahale imkanlarını güçlendirmeyi hedefleyen 90 günlük ortak sınır ötesi Ebola müdahale planını başlattığı ifade edildi.

Komşu Uganda'da ise Sağlık Bakanlığı 20 Ebola vakası kaydedildiğini ve 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola: 1155 vaka, 304 ölüm - Son Dakika

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