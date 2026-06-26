Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek\'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı
26.06.2026 14:31
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce Çarkıfelek programında madenci kıyafetiyle yarışmaya katılan Zonguldaklı bir gence araba hediye ettiği anları anlatırken tekrar gözyaşlarına boğuldu. O gün yaşadıklarını yeniden hatırlayan Erbil hıçkıra hıçkıra ağlayarak, "Annesiyle karşılıklı ağladık. Sonra çok merak ettim. Acaba ne oldu onlara, çocuk üniversiteyi bitirdi mi? ifadelerini kullandı" sözleriyle duygusal anları anlattı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda yıllar önce Çarkıfelek'te yaşadığı ve unutamadığı bir olayı anlattı. Erbil, madenden çıkıp yarışmaya gelen genç bir yarışmacı ve ailesiyle yaşadığı duygusal anları aktarırken yeniden gözyaşlarına boğuldu.

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a> Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

"HEMEN ARABAYI VERDİM"

Madenci kıyafetleriyle yarışmaya katılan 19 yaşındaki gencin hem üniversitede okuduğunu hem de madende çalışarak ailesine baktığını öğrendiğini söyleyen Erbil, o an yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Bir tane çocuk böyle simsiyah, madenden gelmiş. Çocuk 19 yaşında. Hem üniversitede okuyor hem madende çalışıyor hem evine bakıyor. Konuşuyoruz ailesiyle. İşte araba için yarışıyorlar. Ben direkt verdim. Hemen verdim. Vermemek olur mu? Onu gördükten sonra..."

Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

"ANNESİYLE KARŞILIKLI AĞLADIK"

Yarışmacının annesiyle yaşadığı diyaloğu da anlatan Erbil, duygusal anları unutamadığını belirtti.

"Biz annesiyle karşılıklı ağladık. Sonra diyor ki bana, 'Siz ağlamayın. Ben mutluluktan ağlıyorum. Oğlumu yollayacağım Allah'a şükür.' Sonra çok merak ettim. Acaba ne oldu onlar? Arabayı aldılar... Çocuk okudu mu, üniversiteyi bitirdi mi? Hala madende çalışıyor mu? Bütün program boyu ağladık orada."

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Son Dakika Güncel Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    para mı lazım olmis memealibeye 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
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