İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada

26.06.2026 13:59
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski bir İBB çalışanı olduğu iddia edilen kişinin araca takip cihazı taktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturmada toplam 22 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran Çarşamba günü Maltepe ilçesindeki evinin önünden kaçırılması olayıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanırken, olayın planlı bir şekilde, adım adım nasıl organize edildiği gün yüzüne çıktı.

KAÇIRMADAN 4 GÜN ÖNCE GPS'Lİ TAKİP

Soruşturma dosyasına giren ve yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın sıradan bir adli vaka olmadığını, ince elenip sık dokunmuş bir planın parçası olduğunu kanıtladı. Görüntülere göre zanlılar, Erhan Karaal'ın her adımını izleyebilmek için aracına gizlice bir takip cihazı yerleştirdi.

Yapılan detaylı teknik incelemelerde, söz konusu takip cihazının (GPS), kaçırılma eyleminden tam 4 gün önce Karaal'ın aracına takıldığı tespit edildi.

İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada

ESKİ İBB ÇALIŞANI İDDİASI KAMERALARA YANSIDI

Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin önce Karaal'ın aracının bulunduğu sokakta etrafı dikkatlice gözlemlediği, kimsenin olmadığından emin olduktan sonra eğilerek aracın alt kısmına takip cihazını monte ettiği görülüyor.

Cihazı yerleştiren ve olay öncesinde bölgeye başka bir araçla geldiği tespit edilen bu şüphelinin, eski bir İBB çalışanı olduğu iddia ediliyor. Emniyet güçleri, bu kritik bağlantıyı derinlemesine araştırıyor.

İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada

10 ŞÜPHELİYE 'YAĞMA' SUÇUNDAN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlının, emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri sona erdi.

Film sahnelerini aratmayan kaçırma planını organize eden ve uygulayan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerin tamamını "yol kesmek sureti ile yağma" suçlamasıyla ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkemenin zanlılar hakkında vereceği karar bekleniyor.

İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada
İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada
İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB yöneticisi Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar kamerada - Son Dakika

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