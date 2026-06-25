Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor - Son Dakika
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Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

25.06.2026 16:41
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Adı bir dönem Galatasaray ile anılan milli futbolcu Zeki Çelik, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Tecrübeli oyuncunun Roma ile 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Roma'nın deneyimli futbolcusu Zeki Çelik, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Daha önce Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli oyuncunun, İtalyan ekibi Roma ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

ROMA İLE MASAYA OTURDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Zeki Çelik ile Roma arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Haberde, milli futbolcunun yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve 2029 yılına kadar geçerli yeni sözleşmeye kısa süre içinde imza atacağı belirtildi.

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Adı daha önce Galatasaray ile anılan Zeki Çelik'in, sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmeyerek kariyerini Roma'da sürdürme kararı aldığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Zeki Çelik, İtalya, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor - Son Dakika

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