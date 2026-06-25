Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı - Son Dakika
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Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı
25.06.2026 17:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir kişinin emniyet teşkilatına yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen kişi hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığı ve gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı
Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı - Son Dakika

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