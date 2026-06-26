YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu - Son Dakika
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YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu

YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
26.06.2026 10:29
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İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen YKS AYT oturumunda cep telefonuyla sınav salonuna girerek soruları yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye çözdürmeye çalışan 20 yaşındaki Mustafa Eren K. yakalandı. Gözaltına alınan genç, "Telefonu bırakacak yer bulamadım, kopya çekmek bir anda aklıma geldi" şeklindeki savunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde ve KKTC'de milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) akıllara durgunluk veren bir kopya girişimi yaşandı. Sınav güvenliğini aşarak içeriye cep telefonu sokan bir aday yakayı ele verdi.

ÜST ARAMASINI GEÇİP TELEFONU İÇERİ SOKTU

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Çekmeköy'deki bir okuldaki YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda meydana geldi. Sınava giren 20 yaşındaki Mustafa Eren K., bina girişindeki üst aramasında fark edilmeyen cep telefonunu şortunun içerisine saklayarak sınav salonuna kadar sokmayı başardı.

Sınavın başlamasının ardından cep telefonunu çıkaran şüpheli, AYT Fen Bilimleri soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğraflarını çekerek yapay zeka uygulaması olan ChatGPT'ye yükledi ve soruların cevaplarını arattı.

GÖZETMENLER SALON ÇIKIŞINDA DURDURDU

Şüphelinin hareketlerinden şüphelenen salon görevlileri, sınav süresinin bitmesini bekledi. Sınav sona erip salondan çıkmak için ayağa kalkan Mustafa Eren K., görevliler tarafından durduruldu. Görevlilerin "Seni aramamız gerekiyor" diyerek yaptığı detaylı aramada şüphelinin üzerinde cep telefonu ele geçirildi ve tutanak tutularak durum polise bildirildi.

"KOPYA ÇEKMEK BİR ANDA AKLIMA GELDİ"

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 No'lu Genel Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki ifadesinde şaşırtan bir savunmaya imza attı.

Sınava tek başına geldiği için telefonunu emanet bırakacak bir yer bulamadığını iddia eden Mustafa Eren K., ifadesinde şunları söyledi:

"Telefonun internetini kapattım, sessize alıp şortumun içerisine koyarak içeri girdim. Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve fotoğrafları çektim. Ancak salonda iki görevli bulunması nedeniyle kullanmaya devam etmekten çekindim."

PİŞMANLIK FAYDA ETMEDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sınava girerken telefon taşıma amacının başından beri kopya çekmek olmadığını öne süren genç, "Sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım" diyerek kendini savundu.

Ancak savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mustafa Eren K., hakimlik tarafından "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika Gündem YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • HASAN ASLAN HASAN ASLAN:
    Toplumun en elzem ihtiyacı, ekmekten, aştan, sudan hatta havadan bile öncelikli ihtiyacı AHLAKtır. Bir kişide ahlak yoksa, dünyadaki en üstün meziyet ya da en üst makam mevki sahibi olsun beş para etmez. 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Türkiyede buna ödül verirler kıvrak zeka, ama maalesef yanlış işlerde devreye giriyor ne hikmetse 0 0 Yanıtla
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