EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor - Son Dakika
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EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

EuroLeague\'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
26.06.2026 13:29
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EuroLeague hissedar kulüpleri, Beşiktaş'ın gelecek sezon lige katılımını onayladı. Siyah-beyazlılar Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından Türkiye'nin EuroLeague'deki üçüncü temsilcisi olacak. Ayrıca 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı konferans formatına geçilmesi planlanıyor.

EuroLeague'de gelecek sezonun yapısı ve takımlarına ilişkin kritik kararlar alındı. Hissedar kulüplerin yaptığı toplantıda, Beşiktaş'ın EuroLeague'e katılımı onaylandı.

AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanması sonrası oluşan boşluğu Beşiktaş doldurdu. 13 hissedar kulübün oy birliğiyle aldığı kararın ardından siyah-beyazlılar, Türkiye'yi EuroLeague'de temsil edecek üçüncü kulüp oldu.

20 TAKIMLI FORMAT DEVAM EDECEK

EuroLeague yönetimi, yoğun maç takvimini hafifletmek için takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini değerlendirse de gelecek sezon 20 takımlı formatın korunmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Beşiktaş, 2025-26 sezonunda EuroCup'ta finale kadar yükselmiş ancak finalde JL Bourg'a kaybederek ikinci olmuştu. JL Bourg'un EuroLeague hakkını kullanmayacağını açıklaması, siyah-beyazlıların önünü açan gelişmelerden biri oldu.

2027-28'DE YENİ SİSTEM

EuroLeague, 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı formata geçecek. Yeni dönemde konferans sisteminin uygulanması bekleniyor.

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Son Dakika Spor EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor - Son Dakika
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