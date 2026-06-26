EuroLeague'de gelecek sezonun yapısı ve takımlarına ilişkin kritik kararlar alındı. Hissedar kulüplerin yaptığı toplantıda, Beşiktaş'ın EuroLeague'e katılımı onaylandı.
AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanması sonrası oluşan boşluğu Beşiktaş doldurdu. 13 hissedar kulübün oy birliğiyle aldığı kararın ardından siyah-beyazlılar, Türkiye'yi EuroLeague'de temsil edecek üçüncü kulüp oldu.
EuroLeague yönetimi, yoğun maç takvimini hafifletmek için takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini değerlendirse de gelecek sezon 20 takımlı formatın korunmasına karar verildi.
Beşiktaş, 2025-26 sezonunda EuroCup'ta finale kadar yükselmiş ancak finalde JL Bourg'a kaybederek ikinci olmuştu. JL Bourg'un EuroLeague hakkını kullanmayacağını açıklaması, siyah-beyazlıların önünü açan gelişmelerden biri oldu.
EuroLeague, 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı formata geçecek. Yeni dönemde konferans sisteminin uygulanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor - Son Dakika
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