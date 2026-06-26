TBMM\'de sandalye dağılımı değişti

TBMM'de bu ay yaşanan parti değişiklikleri ve istifaların ardından milletvekili dağılımı yeniden şekillendi. AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken, CHP'nin sandalye sayısı 136'ya geriledi.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 277'YE ÇIKTI

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla, AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 277 oldu.

CHP'NİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Nimet Özdemir ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya geriledi. Bu gelişmelerle birlikte bağımsız milletvekili sayısı 10'a yükseldi.

VEKİL SAYISI 592'YE DÜŞTÜ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un bakan olarak atanması ile CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın belediye başkanı seçilmelerinin ardından milletvekilliğinden ayrılması nedeniyle TBMM'deki toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye düşmüştü.

TBMM'DE YENİ DAĞILIM

TBMM'de toplam milletvekili sayısı 592 olarak devam ederken, partilerin sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

AK Parti: 277

CHP: 136

DEM Parti: 56

MHP: 46

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

HÜDA PAR: 4

TİP: 3

DBP: 2

EMEP: 2

Saadet Partisi: 1

DSP: 1

Demokrat Parti: 1