İzmit'te İntihar Girişimi - Son Dakika
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İzmit'te İntihar Girişimi

İzmit\'te İntihar Girişimi
25.06.2026 22:06
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AVM yangın merdiveninde intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ve vatandaşlarca ikna edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'nin yangın merdivenlerine çıkarak atlayacağını söyleyen şahıs, polis ve vatandaşların çabasıyla ikna edildi. Memleketine dönmek için parası bulunmadığını iddia eden şahsın, Türkiye'nin birçok farklı ilinde aynı yöntemle defalarca intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 18.45 sıralarında İzmit'te bulunan NCity Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin AVM'nin yangın merdivenlerine çıkarak atlayacağını söylemesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli müzakereci başkomiser şahsı ikna etmek için çatıya çıktı.

Şahıs, memleketine dönmek için parası bulunmadığını iddia edince çevredeki vatandaşlar da aralarında para toplayarak şahsa verdi. Ardından ikna edilen şahıs, güvenli şekilde merdivenlerden indirildi.

Birçok şehirde intihara kalkıştığı ortaya çıktı

Şahsın İbrahim A. olduğu ve bu eylemi ilk kez yapmadığı anlaşıldı. Şahsın daha önce Mersin, İzmir, İstanbul ve Sakarya'nın Karasu ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasında benzer şekillerde yüksek binalara çıktığı, "ekonomik sıkıntı, borç" gibi iddialarda bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te İntihar Girişimi - Son Dakika

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