21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı - Son Dakika
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21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı

25.06.2026 22:33
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Bursa’da, iş çıkışı evine gitmek için servisten inen 21 yaşındaki kadın, yanına yaklaşan 3 kişi tarafından ablasının gözü önünde darbedilip, otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kardeşini kurtarmak isterken kendisi de darbedilen abla ve ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da 20 yaşındaki Songül Ardil, mesai bitiminde çalıştığı iş yerinden servis aracıyla Yıldırım ilçesindeki evine geldi.

ABLASININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLİP, KAÇIRILDI

Oturduğu binaya 10 metre mesafede servis aracından inen Songül Ardil, yanına yaklaşan 3 kişinin saldırısına uğradı. Zorla bir araca bindirilmeye çalışılan genç kadın ile yanında bulunan ablası Zeynep Ardil, saldırganların elinden kurtarmak için hamle yaptı. Ancak şüpheliler, abla Ardil’i de darbederek etkisiz hale getirdi. Çığlıklara aldırış etmeyen 3 şüpheli, Songül Ardil’i zorla araca bindirerek, olay yerinden hızla uzaklaştı.

21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan şokun ardından emniyete giderek şikayetçi olan aile fertleri, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirtti. Yetkililere seslenen ve arama çalışmalarının titizlikle yürütülmesini talep eden acılı aile, Songül Ardil'in bir an önce sağ salim bulunup kendilerine getirilmesini istedi. Polis, Ardil’i bulmak ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı - Son Dakika

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