Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor - Son Dakika
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Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

26.06.2026 11:10
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A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle veda etmesi dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası medya, Türkiye'nin son dakika zaferini ve ABD'nin turnuvadaki ilk yenilgisini manşetlerine taşırken, birçok yayın ay-yıldızlıların "onurunu kurtardığını" yazdı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlıların Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika zaferi dünya basınında manşetlere taşındı.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'ı konuşuyor

"ABD'Yİ SON ANDA ŞOKE ETTİ"

Yahoo Sports, "ABD Milli Takımı, uzatma dakikalarında Türkiye'ye şok bir şekilde yenildi ve mükemmel grup aşaması serüvenini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

New York Post ise, "ABD Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup olarak tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

The Guardian, "ABD, Türkiye karşısında son dakikalarda mağlup oldu ancak Dünya Kupası eleme aşamasında Bosna Hersek'i hedefliyor." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE ONURUNU KURTARDI"

İspanyol ElDesmarque, "Sonuç açısından önemsiz olan bu maç, Türkiye'nin onurunu kurtarmasına olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Fransız Le Figaro ise, "Türkiye onurunu kurtardı." başlığıyla verdiği haberde, ilk iki maçta gol atamayan ay-yıldızlıların ABD galibiyetiyle turnuvaya teselli niteliğinde veda ettiğini yazdı.

RMC Sport da, "Türkler itibarını korudu, Amerikalılar ise ilk sırada kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

POCHETTINO'NUN TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Los Angeles Times, "Mauricio Pochettino'nun Dünya Kupası kadrosundaki riskli hamlesi, ABD'nin Türkiye'ye yenilmesiyle sonuçlandı." ifadeleriyle ABD Teknik Direktörü'nün rotasyon kararını eleştirdi.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

ESPN ise, "ABD Milli Takımı, Türkiye'ye karşı aldığı yenilgiden ders çıkarmalı." yorumunu yaptı.

SON DAKİKA GOLÜ ÖNE ÇIKTI

Alman Bild gazetesi, "Türkiye son dakika çılgınlığı sayesinde kazandı." başlığını kullanırken, Portekiz'in A Bola gazetesi de "Türkiye, 90+8. dakikada aldığı galibiyetle Dünya Kupası'na veda ederek ABD'nin namağlup serisini bozdu." ifadelerine yer verdi. İsviçre'den Blick ise, "ABD ilk kez yenildi, Türkiye Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti." yorumunu yaptı.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

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Son Dakika Dünya Kupası Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Biz onurumuzu kurtarıyoruz ama kasa hep kazanıyor. Gerçek hayatta da bu böyle değil mi? :) 1 1 Yanıtla
  • side meister optik semih side meister optik semih:
    Villar grlsin bir galibiyetle 1 0 Yanıtla
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