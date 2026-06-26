Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli - Son Dakika
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Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

26.06.2026 10:10
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Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından can kaybı 235'e yükselirken, yaralı sayısı 4 bin 300'ü aştı. Acı tablonun ardından hızla harekete geçen Türkiye, AFAD koordinasyonunda hazırlanan 2 uçak dolusu arama kurtarma ve insani yardım ekibini bölgeye gönderiyor.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, kısa aralıklarla meydana gelen iki şiddetli depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki sarsıntıların vurduğu ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altından gelen haberler felaketin boyutunun giderek ağırlaştığını gözler önüne seriyor.

VENEZUELA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: EN AZ 235 ÖLÜ

Ülkeyi adeta savaş alanına çeviren çifte depremin ardından resmi makamlardan durumun vahametini özetliyor. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede afetin acı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Alvarado, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdükçe ölü ve yaralı sayısında artış yaşandığını kaydetti.

"BİRÇOĞU CERRAHİ MÜDAHALE GEREKTİRDİ"

Sağlık sisteminin tam kapasiteyle afetzedeler için seferber edildiğini vurgulayan Bakan Alvarado, hastanelerdeki son duruma ilişkin şu kritik bilgileri verdi:

"Bugün saat 19.00 itibarıyla yaklaşık 4 bin 300 yaralıya müdahale ettik. Vakaların büyük bir kısmı hafif olmakla birlikte orta ve ağır yaralılarımız da var. Birçoğu acil cerrahi müdahale gerektirdi. Ne yazık ki, sağlık tesislerimize yaşam belirtisi olmadan getirilen veya hastaneye ulaştığında hayatını kaybeden yaklaşık 235 hastamız oldu."

TÜRKİYE AFET BÖLGESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilecek yardım ekiplerini taşıyacak 2 uçağın bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlanacağını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında bölgeye Türkiye’nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak olan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanıyor. Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat (Türkiye saati ile) 01.04’te 7,2 ve 01.05’te 7,5 büyüklüğünde arka arkaya 2 depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmıştır. Genel Kurmay Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla; İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 adet donanımlı arama kurtarma aracının Venezuela’nın deprem yaşanan bölgesine gönderilmesi planlanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, bir A-400M tipi askeri uçak ile İnsani Yardım Tugayı'ndan ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi planlamıştır. Her iki uçağın da bugün (26 Haziran, Cuma) saat 11.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkarılması planlanmaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela’daki Türk Büyükelçiliğimiz ile irtibat halinde gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. 

Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli - Son Dakika

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