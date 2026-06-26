Ucuz Lahmacun Satışı Eleştirilerine Cevap - Son Dakika
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Ucuz Lahmacun Satışı Eleştirilerine Cevap

Ucuz Lahmacun Satışı Eleştirilerine Cevap
26.06.2026 10:28
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Sivas'ta Selahattin Yapalı, 50 TL'lik lahmacun satışıyla ilgili tepkilere maliyet hesaplamasıyla yanıt verdi.

Sivas'ta sattığı 50 TL'lik lahmacunla gündeme gelen Selahattin Yapalı, lahmacunun "50 TL'ye satılamayacağı" şeklinde gelen tepkilere cevap verdi. Satışlarda yüzde 15 karının olduğunu söyleyen Yapalı, "Ucuza satıyorum ama ben kar ediyorum" dedi.

Sivas'ta lahmacunu ucuza sattığı için şikayet edilen Selahattin Yapalı, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde usulsüzlük bulunamayınca kampanyasına devam etti. Bu kadar ucuza lahmacun satılamayacağı iddiaları üzerine kazancını maliyet hesaplamasıyla yapan esnaf, karından memnun olduğunu ve kampanyaya devam edeceğini söyleyerek, iddialara yanıt verdi.

"Ben lahmacunu yüzde 15 karla bu fiyata satıyorum"

Esnaf Selahattin Yapalı, "Ben insanları aydınlatmak açısından lahmacun nasıl 50 TL'ye satılıyor anlatayım. Sivas'ta etin kilosu 800 TL, soğanın kilosu 20 TL, domates 30 TL. Ben lahmacunu yüzde 15 karla satıyorum. İş yerimizin mülkiyeti bana ait. Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bana neden bu kadar ucuz olduğunu çok soruyorlar. Ben az kazanıyorum ama kazanıyorum. Karımız olmasa bu fiyata zaten satamayız. Çok rahatsız olanlar oldu ama biz memnunuz. Allah bereket versin, çok şükür kazanıyoruz. Bu kampanyayı 3 senedir yapıyoruz. Bu kadar yoğun talep de varken bu kampanyaya devam edeceğiz. Gücümün yettiği kadar, kazancımız kurtardığı zamana kadar lahmacunu 50 TL'den satmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa'dan geldiği Sivas'ta lahmacun yiyen bir vatandaş ise, "Eşim aslen Sivaslı. Kendisi buranın lahmacununu çok övdü, güzel olduğunu söyledi. Yedik, beğendik. Gerçekten çok güzel. Hem doyurucu hem ekonomik. Ekonomiğin zor olduğu günlerde böyle esnafların olması halkımız için güzel bir şey. Herkes yiyebilir, doyurucu ve lezzetli" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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