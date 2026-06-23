Sergen Yalçın ekranlara fırtına gibi döndü! Montella'ya ağzına geleni saydı - Son Dakika
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Sergen Yalçın ekranlara fırtına gibi döndü! Montella'ya ağzına geleni saydı

23.06.2026 08:49
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A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından eleştiriler sürüyor. Şu anda boşta olan ve uzun süre sonra ekranlara geri dönen teknik direktör Sergen Yalçın, Vincenzo Montella'nın milli takımın başına getirilmesini sorgulayarak sert açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından konuşan Sergen Yalçın, teknik direktör Vincenzo Montella'yı hedef aldı. Kafa Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Yalçın, milli takım teknik direktörlüğü için başarı kriteri olması gerektiğini savundu.

"HANGİ BAŞARIYLA GELDİ?"

Montella'nın göreve geliş sürecini eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı: 

"Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın; Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" Yalçın'ın sözleri kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ORKUN KÖKÇÜ İDDİASI

Sergen Yalçın, milli takımda forma şansı bulamaması tartışma yaratan Orkun Kökçü hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, Montella'nın Orkun'a fazla süre vereceğini düşünmediğini belirterek takım içinde bazı sorunlar yaşandığını öne sürdü.

"MİLLİ TAKIMDAN MORALSİZ GELİYOR"

Yalçın, Orkun Kökçü ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ben Montella'nın çok Orkun oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan geldiğinde çok moralsiz geliyor. Milli takımda orada problemler var. Ben sana söyleyeyim."

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Dünya Kupası'nda alınan sonuçların ardından Vincenzo Montella'ya yönelik eleştiriler her geçen gün artarken, Sergen Yalçın'ın açıklamaları da tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. Özellikle Montella'nın geleceği ve milli takım içindeki oyuncu tercihleri futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor.

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Son Dakika Dünya Kupası Sergen Yalçın ekranlara fırtına gibi döndü! Montella'ya ağzına geleni saydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın ekranlara fırtına gibi döndü! Montella'ya ağzına geleni saydı - Son Dakika
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