Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama - Son Dakika
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Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Norveç\'ten Dünya Kupası\'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
23.06.2026 09:44
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantileyen Norveç'te galibiyet coşkusu dikkat çekti. Futbolcular ve binlerce taraftar, maçın ardından geleneksel "Viking küreği" gösterisiyle zaferi kutladı.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci hafta maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Erling Haaland attığı iki golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

HAALAND YİNE SAHNEDEYDİ

Karşılaşmada Norveç'in gollerini Pedersen ve Erling Haaland (2) kaydetti. Turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkaran Haaland, Dünya Kupası'nın en formda isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

VİKİNG KÜREĞİ KUTLAMASI

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerde ve sahada renkli görüntüler oluştu. Norveçli futbolcular, taraftarlarla birlikte ülkenin simgelerinden biri haline gelen "Viking küreği" kutlamasını gerçekleştirdi. Binlerce taraftarın aynı anda kürek çekme hareketi yaptığı anlar stadyumda büyük ilgi gördü.

DÜNYA KUPASI'NIN EN RENKLİ TARAFTARLARI

Norveçli taraftarlar turnuva boyunca yaptıkları Viking temalı gösterilerle dikkat çekiyor.

Daha önce New York'taki Times Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı Viking kürek çekme şovuna imza atan Norveçliler, bu kez kutlamayı stadyuma taşıdı. Renkli görüntüler kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekerken, Norveç taraftarları Dünya Kupası'nın en dikkat çeken taraftar gruplarından biri olarak gösteriliyor.

GÖZLER FRANSA MAÇINDA

Son 32 turunu garantileyen Norveç, grubun son maçında Fransa ile liderlik mücadelesine çıkacak. İki takım da 6 puana sahip olurken, grup birincisinin son hafta oynanacak karşılaşmanın ardından belli olması bekleniyor.

İşte o anlardan kareler;

Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Erling Haaland, Dünya Kupası, Senegal, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama - Son Dakika

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