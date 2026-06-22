Muslera Dünya Kupası\'nda kötü anlamda tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları karşısında yaptığı hatalarla gündeme gelen Fernando Muslera, istatistiklere de geçti. Opta'nın verilerine göre Uruguaylı file bekçisi, 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde gole neden olan en fazla bireysel hata yapan oyuncu oldu.

KÖTÜ ANLAMDA TARİHE GEÇTİ

Listede ilk sırada yer alan Muslera'nın doğrudan gole yol açan hata sayısı 4'e yükseldi. Uruguaylı kaleciyi 3'er hatayla Suudi Arabistan efsanesi Mohammed Al-Deayea, Avustralyalı Mark Schwarzer ve Alman kaleci Manuel Neuer takip etti.

Dünya Kupası tarihinde gole neden olan hata sayıları:

Fernando Muslera – 4

Mohammed Al-Deayea – 3

Mark Schwarzer – 3

Manuel Neuer – 3

YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Uruguay'ın Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Muslera'nın performansı büyük eleştiri aldı. İlk golde Kevin Pina'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta hatalı pozisyon alan tecrübeli kaleci, ikinci golde ise kalesini terk ederek rakibine fırsat verdi. Helio Varela da bu hatayı affetmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Muslera'nın performansı futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Birçok taraftar, Galatasaray'ın eski kaptanının kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadığını belirtirken, bazı kullanıcılar ise yıllardır üst düzey futbol oynayan deneyimli kalecinin bu istatistikle anılmasının üzücü olduğunu ifade etti.