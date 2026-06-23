İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor - Son Dakika
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İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz\'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor
23.06.2026 08:37
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TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçmek zorunda olduğunu duyurdu. Kapsamda olduğu halde kağıt fatura kesmeye devam eden işletmeleri ise 2026 yılı için üst sınırı 17 milyon lirayı bulan ağır cezalar bekliyor.

Vergi sistemindeki dijitalleşme adımları kapsamında işletmeler için kritik bir dönemece daha giriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleriyle 2021 yılında kademeli olarak başlattığı e-Fatura zorunluluğunda yeni sınır ve tarihler belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, milyonlarca işletme sahibini yakından ilgilendiren sürece dair önemli uyarılarda bulundu.

E-FATURA İÇİN SON TARİH 1 TEMMUZ

Sistemin ciro limitlerine ve sektörlere göre kademeli şekilde genişletildiğini hatırlatan TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız, şartları sağlayan mükellefler için daralan takvime dikkat çekti. Yıldız, "2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin, en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor" ifadelerini kullandı.

CİRO ŞARTINA BAKILMAKSIZIN ZORUNLU OLAN SEKTÖRLER

Sisteme geçiş sadece gelir miktarıyla sınırlı değil. TÜRMOB'un paylaştığı bilgilere göre, cirosu ne olursa olsun faaliyet alanı gereği e-Fatura ve e-Arşiv kullanmak zorunda olan sektörler şunlar:

  • EPDK lisanslı akaryakıt şirketleri,
  • Sigara ve alkol üreticileri ile ithalatçıları,
  • e-Ticaret yapan işletmeler, internet satış platformları ve reklam aracıları,
  • Gayrimenkul ve motorlu araç alım-satım veya kiralama faaliyeti yürütenler,
  • SGK ile sözleşmeli hastaneler ve tıp merkezleri,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli oteller,
  • Sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan komisyoncu ve tüccarlar,
  • Elektrikli araç şarj hizmeti sunan firmalar,
  • Maden ruhsatı sahipleri, demir-çelik sektörü ve şeker üreticileri,
  • Gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler.

KAĞIT FATURADA ISRAR EDEN YANACAK: 17 MİLYON TL CEZA SINIRI

Sürecin en can alıcı noktalarından biri ise uygulanacak cezai yaptırımlar. Sisteme geçme zorunluluğu bulunduğu halde geleneksel yöntemlerle kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelerin ağır bedeller ödeyeceğini belirten Yıldız, şu kritik uyarıyı yaptı:

"Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bu cezaların yıllık üst sınırı 2026 yılı için 17 milyon lira. Fatura bedelinin yüzde 10'u oranında uygulanan özel usulsüzlük cezası, pek çok mükellef için işletmeyi sarsacak boyutlara ulaşabilmektedir."

GEÇİŞ İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Kapsama giren işletmeler, faturalarını tamamen elektronik ortamda oluşturacak. e-Faturalar, doğrudan GİB sistemleri üzerinden satıcıdan müşteriye iletilecek. e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebi doğrultusunda elektronik olarak gönderilebilecek ya da kağıt çıktı olarak teslim edilebilecek. Mükellefler, geçiş işlemlerini ve altyapı kurulumlarını Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş özel entegratör kuruluşlar aracılığıyla hızlıca tamamlayabilecek. İşletme sahiplerinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için 1 Temmuz tarihini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

İrfan Hüseyin Yıldız, Ekonomi, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    gayet mantıklı ama alt yapı sorunları olabilir bence süre uzatılmalı ve gelir idaresiyle esnaf ortak hareket ederek bu digitalleşme dönemine geçmeli. 0 0 Yanıtla
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