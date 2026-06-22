Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası\'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar
22.06.2026 12:00
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Gana Milli Takımı'nın forma detayı dikkat çekti. Maddi imkanları sınırlı olan Afrika temsilcisinin, turnuva boyunca aynı maç formalarını kullandığı ve karşılaşmaların ardından formaları yıkatarak yeniden giydiği öne sürüldü.

2026 FIFA Dünya Kupası sürerken Gana Milli Takımı ile ilgili ortaya atılan bir detay futbolseverlerin ilgisini çekti. Turnuvada İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın bulunduğu L Grubu'nda mücadele eden Afrika temsilcisinin, mali nedenlerle tasarruf tedbirleri uyguladığı iddia edildi.

HER MAÇA AYNI FORMAYLA ÇIKIYORLAR

İddialara göre Gana Milli Takımı, Dünya Kupası boyunca yeni forma setleri kullanmak yerine aynı maç formalarını tercih ediyor. Karşılaşmaların ardından formaların yıkandığı ve bir sonraki maçta yeniden kullanıldığı öne sürüldü.

Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

TASARRUF TEDBİRLERİ GÜNDEM OLDU

Afrika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Gana'nın bu uygulamayı maliyetleri azaltmak amacıyla hayata geçirdiği belirtiliyor. Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok futbolsever Dünya Kupası gibi dev bir organizasyonda böyle bir durumun yaşanmasına şaşırdı.

SAHADA MÜCADELEYE DEVAM EDİYORLAR

Tüm tartışmalara rağmen Gana Milli Takımı sahadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Afrika temsilcisi, Dünya Kupası'ndaki hedeflerine ulaşabilmek için güçlü rakiplerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gana'nın forma tercihiyle ilgili paylaşımlar kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Bazı kullanıcılar bunu "tasarruf örneği" olarak yorumlarken, bazıları ise Dünya Kupası seviyesindeki bir takım için şaşırtıcı bir durum olduğunu savundu.

Dünya Kupası, Afrika, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar - Son Dakika

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